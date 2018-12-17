AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması





ANKARA (AA) - Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Başkan Üstündağ, federasyon binasındaki ofisinde AA foto muhabirleri tarafından yurt içinde ve yurt dışında çekilen fotoğrafları inceledi.

Haber kategorisinde Khaled Akasha'nın "Suriye'nin çocukları" fotoğrafını oylayan Üstündağ, yaşam kategorisinde ise oyunu İlhami Çetin'in "Ali dede ve kedisi" fotoğrafına verdi.

Üstündağ, spor kategorisinde ise oyunu Burak Akbulut'un "Karatenin sultanları" fotoğrafından yana kullandı.

TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, AA foto muhabirlerinin her zaman başarılı işlere imza attığını belirterek, fotoğraf seçimi sırasında kararsızlık yaşadığını söyledi.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin her zaman Türk sporuna önemli destekler verdiğinin altını çizen Üstündağ, emeği geçen herkese teşekkür etti.