AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

BURSA (AA) - Türk halk müziği sanatçısı Bedia Akartürk, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasında 3 fotoğraf için oy kullandı.

Bursa'daki evinde AA foto muhabirlerinin, yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğraflar hakkında bilgi alan Akartürk, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde oylamaya sunulan fotoğrafları inceledi.

Akartürk, haber kategorisinde Elif Öztürk'ün "Kahraman itfaiyeci" adlı fotoğrafını, yaşam kategorisinde ise Sergen Sezgin'in "Karada giden gemi" fotoğrafını oyladı.

Spor kategorisinde ise Ali İhsan Öztürk'ün "Atlı savaş oyunu" başlıklı fotoğrafını tercih eden Akartürk, tüm fotoğrafları beğendiğini ve oy vermekte zorlandığını ifade etti.

Fotoğrafların hepsi birbirinden değerli olduğunu belirten Akartürk, "Seçmesi ve ayırt etmesi hakikatten çok zordu. Ben bu fotoğrafları çekenleri canıgönülden kutluyorum. Zordu ama seçtim." diye konuştu.

