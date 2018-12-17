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AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

Bilkent CYBERPARK Genel Müdürü Faruk İnaltekin, Anadolu Ajansının "Yılın Fotoğrafları 2018" oylamasına katıldı

17 Aralık 2018 Pazartesi 13:09
AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

ANKARA (AA) - Bilkent CYBERPARK Genel Müdürü Faruk İnaltekin, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasında 3 fotoğraf için oy kullandı.

İnaltekin, Bilkent CYBERPARK'ta, AA foto muhabirlerinin, yurt içi ve dışında çektiği fotoğraflar hakkında bilgi alarak, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde oylamaya sunulan kareleri inceledi.

"Haber" kategorisinde, Khaled Akasha'nın "Suriye'nin çocukları" başlıklı fotoğrafına oy veren İnaltekin, "Bir çocuğun şu duruma düşmemesi gerekiyor. O yüzden oyumu bu kareye verdim." dedi.

İnaltekin, "Yaşam" kategorisinde de Sergen Sezgin'in "Karada giden gemi" fotoğrafını tercih ederek, karenin hem işin zorluğunu hem de teknolojinin geldiği boyutu gösterdiğini söyledi.

"Spor" kategorisinde ise Salih Zeki Fazlıoğlu'nun "Sahadaki kedi" fotoğrafına oy veren İnaltekin, "Kedi sahadaki rolü çalmış ve fotoğrafa renk katmış. Eğlenceli bir fotoğraf olduğu için bunu seçiyorum." diye konuştu.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 17 Aralık 2018 Pazartesi 13:09
  1. AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması
  2. Bilkent CYBERPARK Genel Müdürü Faruk İnaltekin

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