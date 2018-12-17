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AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

Mardin Valisi Mustafa Yaman, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

17 Aralık 2018 Pazartesi 11:37
AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

MARDİN (AA) - Mardin Valisi Mustafa Yaman, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak 3 fotoğraf için oy kullandı.

İçişleri Bakanlığınca Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olarak da görevlendirilen Vali Yaman, AA muhabirinden fotoğraflar hakkında bilgi alarak haber, yaşam ve spor kategorilerindeki fotoğrafları tek tek inceledi.

Haber kategorisinde seçimini Mustafa Hassona'nın "Filistin direnişinin sembolü genç" fotoğrafından yana kullanan Yaman'ın tercihi yaşam kategorisinde Emrah Yorulmaz'ın "İstanbul'da Dolunay" ve spor kategorisinde ise Mustafa Kamacı'nın "Bayraklarla TUR 2018" başlıklı fotoğrafı oldu.

Fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu kaydeden Yaman, Anadolu Ajansını böyle güzel çalışmalara imza attığı için tebrik etti.


Günün Özeti

Haber Tarihi: 17 Aralık 2018 Pazartesi 11:37
  1. mardin
  2. yılın fotoğrafı

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