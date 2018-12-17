AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması





ANKARA (AA) - AK Parti Sakarya Milletvekili ve Dünya Supersport şampiyonu eski milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, Anadolu Ajansının "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Sofuoğlu, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğraflar arasından 3 eser için oy kullandı.

"Haber" kategorisinde Ali Jadallah'ın Gazze'deki "Direnişe engel yok" adlı fotoğrafı seçen Sofuoğlu, "Yaşam" kategorisinde ise tercihini İlhami Çetin'in "Ali dede ve kedisi" isimli fotoğrafa yaptı.

Kenan Sofuoğlu, "spor" kategorisinde ise Burak Akbulut'un "Karatenin sultanları" adlı fotoğrafına oy verdi.

AA'nın dünyanın birçok bölgesinden haber ve görseller servis ettiğini vurgulayan Sofuoğlu, "AA ile yıllardır birlikte çalışıyorum. Sporculuğum dönemimde yarışmalarda dünyanın her tarafında AA muhabirlerine röportajlar verdim. Anadolu Ajansı değerli bir markamız ve gün geçtikçe de büyümesini sürdürüyor. Yıl içinde de arkadaşlarımız haber, yaşam ve spora ilişkin önemli eserlere imza attıklarını fotoğraflarından görüyoruz." diye konuştu.