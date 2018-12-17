0553 313 94 23

AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

- AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak 3 fotoğrafa oy verdi

17 Aralık 2018 Pazartesi 11:29
AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması


ANKARA (AA) - AK Parti Sakarya Milletvekili ve Dünya Supersport şampiyonu eski milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, Anadolu Ajansının "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Sofuoğlu, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğraflar arasından 3 eser için oy kullandı.

"Haber" kategorisinde Ali Jadallah'ın Gazze'deki "Direnişe engel yok" adlı fotoğrafı seçen Sofuoğlu, "Yaşam" kategorisinde ise tercihini İlhami Çetin'in "Ali dede ve kedisi" isimli fotoğrafa yaptı.

Kenan Sofuoğlu, "spor" kategorisinde ise Burak Akbulut'un "Karatenin sultanları" adlı fotoğrafına oy verdi.

AA'nın dünyanın birçok bölgesinden haber ve görseller servis ettiğini vurgulayan Sofuoğlu, "AA ile yıllardır birlikte çalışıyorum. Sporculuğum dönemimde yarışmalarda dünyanın her tarafında AA muhabirlerine röportajlar verdim. Anadolu Ajansı değerli bir markamız ve gün geçtikçe de büyümesini sürdürüyor. Yıl içinde de arkadaşlarımız haber, yaşam ve spora ilişkin önemli eserlere imza attıklarını fotoğraflarından görüyoruz." diye konuştu.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 17 Aralık 2018 Pazartesi 11:29
  1. Ali dede ve kedisi
  2. Direnişe engel yok
  3. Karatenin sultanları
  4. Kenan Sofuoğlu
  5. yılın fotoğrafları

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Rus ekibinin gücünü biliyoruz"
    1. "Rus ekibinin gücünü biliyoruz"
    2. Trump'ın atadığı Beyaz Saray danışmanı..
    3. FETÖ'cüleri yurt dışına kaçırmak..
    4. Bingöl'de PKK'lı teröristlere ait 5..
    5. "Irak'ta Şii-Şii anlaşmazlığı kabine..
    6. Hain Gülen, vatandaşlıktan neden..
    7. 20 yıldır yaptıkları ekşi mayalı köy..
    8. Bütçe uygulama sonuçları (2)
    9. Murat Cavcav'dan "iş ciddiyeti" övgüsü
    10. İsrail askerleri öldürdükleri..
    11. Soylu'dan ABD resti: Türkiye müsaade..
    12. "Taha ve Rıza geziyor" eleştirisine..
    13. Trabzon yerel gazetelerinde beraberlik..
    14. Hatay'da 38 düzensiz göçmen yakalandı
    15. Topraktan böcek ilacı geliştirdiler
    16. Sessiz sedasız şehit olanlar da dua..
    17. Sarallar davasında Şafak Sezer'in ismi..
    18. ANALİZ - Ermenistan'da Paşinyan dönemi..
    19. FETÖ sanığına hapis cezası
    20. Netanyahu: "İsrail ajanları belirli..
    Türkiye'ye destek yağıyor! Bir ordu daha 'Biz hazırız' dedi
    Türkiye'ye destek yağıyor! Bir ordu daha 'Biz hazırız' dedi
    Yeniden Refah Partisi iktidarında neler olacak? Fatih Erbakan vaatlerini sıraladı
    Yeniden Refah Partisi iktidarında neler olacak? Fatih Erbakan vaatlerini sıraladı
    Dev şirket açıkladı! 'Türkiye'de dizel motor problemi artık bitti'
    Dev şirket açıkladı! 'Türkiye'de dizel motor problemi artık bitti'
    AK Partili vekilden flaş çıkış! 'Yazıcıoğlu'nu onlar öldürdü'
    AK Partili vekilden flaş çıkış! 'Yazıcıoğlu'nu onlar öldürdü'
    FKÖ Genel Sekreteri Arap ülkelerine meydan okudu
    FKÖ Genel Sekreteri Arap ülkelerine meydan okudu

    Günün Karikatürü

    15 Aralık 2018
    Şentop'tan Tanrıkulu'na: İnsanları korkutacaksın, şu tipe bak!
    Şentop'tan Tanrıkulu'na: İnsanları korkutacaksın, şu tipe bak!
    ABD’den Türkiye’de ‘Göç’ ve ‘İskan’ oyunu
    ABD’den Türkiye’de ‘Göç’ ve ‘İskan’ oyunu