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AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Haluk Dursun, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak, 3 fotoğrafa oy verdi

16 Aralık 2018 Pazar 19:13
AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

İSTANBUL (AA) - Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Haluk Dursun, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Dursun, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğraflar arasından 3 eser için oy kullandı.

"Haber" kategorisinde Özkan Bilgin tarafından Balkaya Dağları'nda vatan savunması yapan Mehmetçik'in iftar sofrasının görüntülendiği "Mehmetçik'ten ilk iftar" adlı fotoğrafı seçen Dursun, fotoğrafı çok başarılı bulduğunu söyledi.

"Yaşam" kategorisinde Sercan Küçükşahin'in "Tarihin içinde yüzme keyfi" adlı fotoğrafını oylayan Dursun, fotoğrafın odağında "su" olduğu için oy verdiğini ve güzel bir kare olduğunu dile getirdi.

Dursun, "spor" kategorisinde ise Veli Gürgah'ın "Gomis'in sevinci" isimli fotoğrafa oy verdi.

Anadolu Ajansını ve çalışanlarını tebrik ederek, "Yılın Fotoğrafları" oylamasının güzel bir aktivite olduğuna işaret eden Dursun, fotoğrafların da anlamlı ve değerli olduğunu belirtti.

Dursun, fotoğraflara oy vermekte zorlandığını ifade ederek, Türkiye'de ve dünyada yaşananların fotoğraflarla özetlendiğini söyledi.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 16 Aralık 2018 Pazar 19:13
  1. AA
  2. fotoğraf oylaması
  3. Haluk Dursun

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