AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

İSTANBUL (AA) - Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Demircan, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğraflar arasından 3 eser için oy kullandı.



"Haber" kategorisinde Elif Öztürk'ün çektiği "Kahraman itfaiyeci" adlı fotoğrafı oylayan Demircan, fotoğrafın anlamlı bir kare olduğunu söyledi.



"Yaşam" kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Sanayi dalgıçları" başlıklı fotoğrafına oy veren Demircan'ın, "spor" kategorisindeki tercihi ise Mustafa Kamacı'nın "Bayraklarla TUR 2018" başlıklı fotoğrafı oldu.



Belediye Başkanı Demircan, "Yılın Fotoğrafları" oylaması çalışmasından dolayı Anadolu Ajansını ve çalışanlarını tebrik ederek, fotoğrafların anlamlı ve değerli olduğunu belirtti.

Fotoğraflarda doğa ve spor gibi insan yaşamına odaklanan fotoğrafları tercih ettiğini dile getiren Demircan, Türkiye'de ve dünyada yaşananların fotoğraflarla özetlendiğini kaydetti.