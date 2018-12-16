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AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı ve TİM Denetim Kurulu Üyesi Ethem Tanrıver, beğendiği fotoğraflar için oy kullandı

16 Aralık 2018 Pazar 15:24
AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

ERZURUM (AA) - Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği (DAİB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Denetim Kurulu Üyesi Ethem Tanrıver, Anadolu Ajansının "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Ethem Tanrıver, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin çektiği, oylamaya sunulan kareleri inceledi.

"Haber" kategorisindeki toplam 18 fotoğraftan Özkan Bilgin'in çektiği "Mehmetçik'ten ilk iftar" başlıklı fotoğrafı seçen Tanrıver, "Yaşam" kategorisinde oyunu 15 fotoğraf arasından Ömer Ürer'in "Hüzünlü güz vedası" başlıklı fotoğrafından yana kullandı.

Tanrıver, "Spor" kategorisinde ise Ali Atmaca'nın çektiği "Ata sporu" başlıklı fotoğrafı tercih etti.

AA foto muhabirleri ve muhabirlerini tebrik eden Tanrıver, "Türk insanı örfüne ve adetine bağlıdır. Fotoğrafların hepsi birbirinden güzel. Doğal fotoğraflar seçmek ümidiyle oy kullandık, hayırlısı olur. Her şeyin doğalı en güzelidir." dedi.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 16 Aralık 2018 Pazar 15:24
  1. AA
  2. DAİB
  3. fotoğraf
  4. oy kullanma
  5. spor
  6. yaşam

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