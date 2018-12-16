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AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Anadolu Ajansının "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

16 Aralık 2018 Pazar 13:38
AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak, 3 fotoğraf için oy kullandı.

AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Selçuk, "Haber", "Yaşam" ve "Spor" kategorilerinde "Yılın Fotoğrafları"nı seçti.

Selçuk, "Haber" kategorisindeki tercihini Özkan Bilgin'in "Mehmetçik'ten İlk İftar" başlıklı fotoğrafından yana kullandı. Fotoğrafın, maddi olan ile mananın birleşimini yansıttığını söyleyen Selçuk, "Vatan topraklarının kucağında, onun bir karışını bile korumak için neler yapılabileceğini gözler önüne seriyor. Bir yanda vatan mücadelesi diğer yanda oruç ibadetinin kattığı o güzel mana... Bayrağımız, toprağımız... Her açıdan müthiş bir duygu ve düşünce doruğu var." ifadelerini kullandı.

"Yaşam" kategorisinde İlhami Çetin'in "Ali Dede ve Kedisi" isimli fotoğrafına oy veren Selçuk, insanın en çaresiz anında bile küçük bir hayvanın hayatını öne çıkarmasının önemini vurguladı.

Bakan Selçuk, fotoğrafa ilişkin şu yorumu yaptı:

"Fotoğraf, bir varlığın beşerlikten insanlığa doğru nasıl ilerlediğini gösteriyor. Bu, bizim için bir hiza taşı, bizim bütün çocuklarımıza örnek göstermemiz gereken bir fotoğraf. O bakımdan bu çok hoşuma gitti. Buradaki kişi, kendi derdini bir kenara bırakıyor ve elinin mümkün olduğu kadar çok alanıyla kediyi göğsüne basıyor ve onun üşümemesi için çabalıyor. Sadece bir boşlukta tutmuyor kediyi, onu sımsıkı kavrayarak elinin sıcaklığının ona daha çok geçmesini istercesine onu daha çok sahipleniyor."

Selçuk, "spor" kategorisinde tercih ettiği Berk Özkan'ın "Çizgide Müdahale" adlı fotoğrafının ise insanın kendini aşma çabasını gözler önüne serdiğini belirterek, "İki kişi de kendi kapasitelerine ve yer çekimine meydan okurcasına, insanın hedefinin ne kadar ileri doğru olduğunu, ne kadar uzun soluklu düşündüğünü ve niye sürekli daha ilerisi, daha fazlası anlamında bir muvaffakiyet arzusunun olduğunu gösteriyor. Bu yüzden insanın yapılamayanı yapma arzusunu temsil eden bir fotoğraf." değerlendirmesinde bulundu.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 16 Aralık 2018 Pazar 13:38
  1. Anadolu Ajansı
  2. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk
  3. oylama
  4. yılın fotoğrafları

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