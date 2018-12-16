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AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Anadolu Ajansının "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

16 Aralık 2018 Pazar 09:05
AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

ANKARA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasında beğendiği fotoğrafları seçti.

Yavuz, oylamaya sunulan fotoğrafları inceledikten sonra "Haber", "Yaşam" ve "Spor" kategorilerindeki fotoğraflar arasından 4 eser için oy kullandı.

Haber kategorisinde Kayhan Özer'in "Seçim Zaferi" ile Özkan Bilgin'in "Mehmetçik'ten ilk iftar" başlıklı fotoğrafı arasında kararsız kalan Yavuz, her ikisi için de oy kullandı.

Yavuz, "Mehmetçik'ten ilk iftar" isimli fotoğrafa ilişkin, "O bayrağın bir yandan dalgalanırken, o kadar net ve canlı bir renge bürünmesi çok enteresan geldi bana. Müthiş bir tevafuk olduğunu düşünüyorum. Bu bayrak için hayatlarını riske etmişler, ölüme gitmeyi göze almışlar. Bayrak da diyor ki adeta; 'Ben buradayım, hiçbir zaman düşmeyeceğim, solmayacağım, inmeyeceğim.' Kendini adeta parlatmış. Adeta canlanmış gibi." değerlendirmesinde bulundu.

Yaşam kategorisinde İlhami Çetin'in "Ali dede ve kedisi" fotoğrafına oy veren Yavuz, "Bu resimde evi yanan bir amca, başkaları bir eşyanın derdine düşecekken, o bir canın derdine düşmüş. Bizim dinimize göre Allah'a itaat etmek çok mühim ama mühim olan bir başka şey de yaratılmışlara şefkatle muamele etmek. Burada şefkatin önüne geçmiş." diye konuştu.

Yavuz, Spor kategorisinde ise Ali Atmaca'nın "Ata Sporu" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

Haber Tarihi: 16 Aralık 2018 Pazar 09:05
  1. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz
  2. Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları"

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