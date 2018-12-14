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AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

- Akhisarspor Teknik Direktörü Cihat Arslan, AA'nın düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

14 Aralık 2018 Cuma 18:07
AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması


MANİSA (AA) - Akhisarspor Teknik Direktörü Cihat Arslan, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak, beğendiği kareler için oy kullandı.

AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin Türkiye ile dünya gündemini etkileyen en önemli fotoğrafları arasından seçilen kareleri inceleyen Arslan, beğendiği eserleri oyladı

Arslan, haber kategorisindeki 18 fotoğraftan, İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde başlayan Büyük Dönüş Yürüyüşü'nde sedyede elinde tuttuğu Türk bayrağı ile taşınan Filistinlinin yer aldığı, "Gazze'de Türk bayrağı" başlıklı kareyi seçti.

Fotoğrafı görünce duygulanan Arslan, "Bayrağımız konusunda büyük hassasiyetim var. Biz belki kıymetini bilemiyoruz ama Filistinli kardeşimiz o haldeyken bile bayrağımızı elinden bırakmamış." ifadelerini kullandı.

Yaşam kategorisinde Emrah Yorulmaz'ın, "İstanbul'da dolunay" başlıklı fotoğrafını seçen Arslan, spor kategorisinde de Abdülhamid Hoşbaş'ın, "Ramil altına koştu" başlıklı fotoğrafını tercih etti.

Oylamaya sunulan fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu belirten Arslan, seçim yapmakta zorlandığını dile getirdi.


Haber Tarihi: 14 Aralık 2018 Cuma 18:07
  1. Cihat Arslan
  2. manisa
  3. yılın fotoğrafları

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