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AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

Adıyaman Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy ile Adıyaman ve Çevre İller Metropoliti Grigoriyos Melki Ürek, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

13 Aralık 2018 Perşembe 17:06
AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy ile Adıyaman ve Çevre İller Metropoliti Grigoriyos Melki Ürek, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Albay Atasoy, AA foto muhabirlerince yurt içinde ve dışında çekilen fotoğrafları tek tek inceleyerek bilgi aldı.

Haber kategorisinde Özkan Bilgin'in "Mehmetçik'ten ilk iftar", yaşam kategorisinde Yahya Sezgin'in "Bir avuç arı" fotoğrafları için oy veren Atasoy, spor kategorisinde de Ahmet Dumanlı'nın "3 adım" adlı fotoğrafı için oy kullandı.

Atasoy, fotoğrafları çok beğendiğini belirterek, "Özellikle yaşam kategorisindeki fotoğraflar hayatı yansıtıyor. Fotoğrafları çeken muhabir arkadaşların eline sağlık. 'Mehmetçik'ten ilk iftar' fotoğrafını çok beğendim." dedi.

Adıyaman ve Çevre İller Metropoliti Grigoriyos Melki Ürek de fotoğrafları tek tek inceleyerek, haber kategorisinde Elif Öztürk'ün "Kahraman itfaiyeci", yaşam kategorisinde İlhami Çetin'in "Ali Dede ve kedisi", spor kategorisinde de Berk Özkan'ın "Çizgide müdahale" adlı fotoğrafına oy verdi.

Ürek, yaptığı açıklamada, fotoğrafların sanatsal olduğunu belirtti.

Özellikle hareketi yansıtan fotoğraflara dikkat ettiğini vurgulayan Ürek, "Birkaç fotoğrafı beğendim. En çok beğendiklerimden biri ise 'Ali Dede ve kedisi' oldu. Fotoğrafları çeken muhabirlerin eline sağlık." dedi.


Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 17:06
  1. AA fotoğraf
  2. Adıyaman ve Çevre İller Metropoliti Grigoriyos Melki Ürek
  3. Albay
  4. Ercan Atasoy
  5. oylama

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