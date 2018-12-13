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AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz ve teknik direktör Hakan Keleş, oylamaya katıldı

13 Aralık 2018 Perşembe 16:02
AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig takımlarından Demir Grup Sivasspor'un kulüp başkanı Mecnun Otyakmaz ve teknik direktör Hakan Keleş, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Otyakmaz, kulüp tesislerindeki ofisinde gerçekleştirilen oylama öncesi, AA foto muhabirleri tarafından yurt içinde ve yurt dışında çekilen fotoğrafları inceledi.

Haber kategorisinde Emrah Yorulmaz'ın "Kaşıkçı cinayeti" fotoğrafını oylayan Otyakmaz, yaşam kategorisinde ise oyunu İlhami Çetin'in "Ali dede ve kedisi" fotoğrafına verdi.

Otyakmaz, spor kategorisinde ise Serhat Zafer'in "Atlı akrobat" fotoğrafı için oy kullandı.

Fotoğrafların birbirinden değerli olduğunu dile getiren Otyakmaz, emeği geçen AA çalışanlarını kutladı.

- Teknik direktör Hakan Keleş oylamaya katıldı

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Hakan Keleş de AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Oylama hakkında bilgi alan Keleş, daha sonra fotoğrafları inceledi. Her eserin büyük emekler harcanarak çekildiğini dile getiren Keleş, haber kategorisinde Ali Jadallah'ın "Dirinişe engel yok", yaşam kategorisinde de İlhami Çetin'in "Ali dede ve kedisi" fotoğrafına oy verdi.

Teknik direktör Hakan Keleş'in spor kategorisinde ise tercihi Serhat Zafer'in "Atlı akrobat" fotoğrafı oldu.

Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 16:02
  1. AA "Yılın Fotoğrafları"
  2. Demir Grup Sivasspor
  3. Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz
  4. Sivasspor Teknik Direktörü Hakan Keleş

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