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AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

Karaman Valisi Fahri Meral, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

13 Aralık 2018 Perşembe 14:05
AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

KARAMAN (AA) - Karaman Valisi Fahri Meral, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak beğendiği fotoğraflar için oy kullandı.

Vali Meral, makamında AA muhabirinden fotoğraflar hakkında bilgi alarak haber, yaşam ve spor kategorilerindeki fotoğrafları tek tek inceledi.

Meral, haber kategorisinde Khaled Akasha'nın "Doğu Guta'nın bebekleri", yaşam kategorisinde Ömer Ürer'in "Hüzünlü son veda", spor kategorisinde ise Serhat Zafer’in "Atlı akrobat" fotoğrafına oy verdi.


Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 14:05
  1. AA
  2. AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması
  3. Fahri Meral
  4. Karaman
  5. oylama

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