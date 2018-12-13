AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

TOKAT (AA) - Tokat Valisi Ozan Balcı ve Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Balcı ve Eroğlu, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin Türkiye ve dünya gündemine ilişkin fotoğrafları arasından seçilen eserler hakkında bilgi aldı.



Vali Balcı, haber kategorisinde Ali Atmaca'nın "Yemin", yaşam kategorisinde İlhami Çetin'in "Ali Dede ve kedisi", spor kategorisinde de Şebnem Coşkun'un "Kupa coşkusu" fotoğraflarına oy verdi.

Belediye Başkanı Eroğlu ise tercihini haber kategorisinde Kayhan Özer'in "Seçim zaferi", yaşam kategorisinde İlhami Çetin'in "Ali Dede ve kedisi", spor kategorisinde de Abdulhamit Hoşbaş'ın "Ramil altına koştu" fotoğraflarından yana kullandı.

Eroğlu, "Anadolu Ajansı, son yıllarda çok büyük ivme yakalayarak büyük başarılara imza attı. AA yöneticilerini ve çalışanlarını kutluyorum." dedi.



