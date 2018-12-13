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AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Anadolu Ajansı tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

13 Aralık 2018 Perşembe 12:35
AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

NİĞDE (AA) - Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak, beğendiği fotoğraflar için oy kullandı.

Vali Şimşek, makamında AA muhabirinden fotoğraflar hakkında bilgi alarak, haber, yaşam ve spor kategorilerindeki fotoğrafları tek tek inceledi.

Şimşek, haber kategorisinde Ali Jadallah'ın "Direnişe 'engel' yok", yaşam kategorisinde Emrah Yorulmaz'ın "Boğazın şimşekleri ", spor kategorisinde ise Berk Özkan'ın "Çizgide müdahale" fotoğrafına oy verdi.

Fotoğrafların hepsinin birbirinden güzel ve değerli olduğunu belirten Şimşek, şunları kaydetti:

"Oy kullanmakta gerçekten zorlandık. Arkadaşların eline sağlık, hepsini tebrik ediyorum. Anadolu Ajansı, ülkemizin en köklü ve en önemli haber ajanslarından birisi. Bu anlamda da hem ülkemizde hem de dünyada güzel haberlere imza atıyor. Biz Anadolu Ajansının halkımıza hızlı ve güvenilir haber sunma noktasında önemli bir misyonu olduğuna inanıyoruz. Bu misyonu da layıkıyla yerine getirdiğini memnuniyetle görüyoruz. Sizlere görevinizde başarılar diliyorum. Fotoğrafları çeken arkadaşları tebrik ediyorum."

Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 12:35
  1. AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması
  2. Niğde
  3. Vali Yılmaz Şimşek

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