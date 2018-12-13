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AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

- Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, oylamaya katıldı

13 Aralık 2018 Perşembe 12:19
AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması


ANTALYA (AA) - Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak beğendiği fotoğraflar için oy kullandı.

Korkmaz, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin Türkiye ve dünya gündemine ilişkin fotoğrafları arasından seçilen ve oylamaya sunulan fotoğraflar hakkında bilgi aldı.

Sadece spor kategorisinde oy kullanmak istediğini belirten Korkmaz, tek tek incelediği fotoğraflar arasında Şebnem Coşkun'un "Kupa coşkusu" fotoğrafına oy verdi.

Spor kategorisindeki fotoğraflar arasında seçim yapmakta zorlanan Bülent Korkmaz, "Çakır ve Messi" fotoğrafına bir süre gülümsedi.

Fotoğrafların çok başarılı olduğunu belirten Korkmaz, "Dünyanın en büyük kupasını alan bir ülkenin oyuncularının sevincini yansıtıyor. Bu sevinç, yüz ifadelerine bakıldığı zaman ne kadar zorlukların yaşandığını ne kadar fedakarca yapılan bir serüvenin hikayesini anlatıyor." dedi.

Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 12:19
  1. AA
  2. Antalyaspor
  3. Bülent Korkmaz
  4. oylama
  5. yılın fotoğrafları

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