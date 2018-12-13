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Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Süper Lig takımlarından Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

13 Aralık 2018 Perşembe 10:16
Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Kulüp tesislerindeki çalışma ofisinde gerçekleştirilen oylama öncesinde Karaman, AA foto muhabirleri tarafından yurt içinde ve dışında çekilen fotoğrafları inceledi.

Haber kategorisinde Mustafa Hassona'nın "Filistin direnişinin sembolü genç" fotoğrafını oylayan Karaman, yaşam kategorisinde ise oyunu Sercan Küçükşahin'in Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde bulunan tarihi Roma hamamında çektiği "Tarihin içinde yüzme keyfi" fotoğrafına verdi.

Deneyimli teknik adam, spor kategorisinde ise tercihini Andreas Gebert'in "Kıran kırana" fotoğrafından yana kullandı.

Fotoğrafların birbirinden değerli olduğunu ve Türkiye'nin güzelliklerini çok güzel bir şekilde yansıttığını dile getiren Karaman, emeği geçen AA çalışanlarını kutladı.

Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 10:16
  1. Yozgat
  2. kayseri
  3. Kayserispor
  4. teknik direktör Hikmet Karaman

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