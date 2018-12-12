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AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

Bosna Hersek Federasyonu Başkanı Marinko Cavara, "Anadolu Ajansı Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

12 Aralık 2018 Çarşamba 19:12
AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

SARAYBOSNA (AA) - Bosna Hersek Federasyonu (FBIH) Başkanı Marinko Cavara, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA'nın başkent Saraybosna'daki ofisini ziyaret eden entite başkanı, kurumun Bosna Hersek ve Balkanlar'daki çalışmaları hakkında AA'nın Boşnakça, Hırvatça, Sırpça (BHS) Editörü Hakan Çelik'ten bilgi aldı.

Cavara daha sonra, "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak, AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceledi.

"Yaşam" kategorisindeki tercihini Ömer Ürer'in "Hüzünlü güz vedası" başlıklı fotoğrafından yana kullanan Cavara, "Spor" kategorisinde ise Serhat Zafer'in "Atlı akrobat" başlıklı fotoğrafı için oy verdi.

Bosna Hersek gündemine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Cavara, AA'ya çalışmalarında başarı diledi.

Haber Tarihi: 12 Aralık 2018 Çarşamba 19:12
  1. Bosna Hersek Federasyonu
  2. Marinko Cavara
  3. oylama
  4. yılın fotoğrafı

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