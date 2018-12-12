AA'nın Yılın Fotoğrafları oylaması





MALATYA (AA) - Spor Toto Süper Lig takımlarından Evkur Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Erol Bulut, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Bulut, fotoğraflar hakkında bilgi aldıktan sonra, AA foto muhabirlerince çekilen ve oylamaya sunulan kareleri tek tek inceledi.

Haber kategorisinde seçimini Özkan Bilgin'in "Mehmetçik'ten ilk iftar", yaşam kategorisinde ise Emrah Yorulmaz'ın "Boğazın şimşekleri" fotoğrafından yana kullanan Bulut, spor kategorisinde de Şebnem Çoşkun'un 2018 FIFA Dünya Kupası final maçında çektiği "Kupa Coşkusu" isimli fotoğrafını oyladı.

Oylamanın ardından açıklamada bulunan Erol Bulut, fotoğrafları çok beğendiğini söyledi.

Özellikle haber kategorisindeki fotoğrafların çok güzel olduğunu ifade eden Bulut, "Bu fotoğrafları muhabirler, foto muhabirleri sayesinde görebiliyoruz, ellerine sağlık. Gerçekten zor iş başarıyorlar. Hava şartları ne olursa olsun her yerde olmaya, fotoğrafları insanlara aktarmaya çalışıyorlar. Arkadaşların ellerine sağlık." değerlendirmesinde bulundu.