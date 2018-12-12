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AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Anadolu Ajansı Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı- Saraç, "haber" kategorisinde Halil Fidan'ın "Türk Bayrağı Afrin'de", "yaşam" kategorisinde Emrah Yorulmaz'ın "Boğaz'ın Şimşekleri", "spor" kategorisinde ise Andreas Gebert'in "Kıran Kırana" isimli fotoğraflara oy verdi

12 Aralık 2018 Çarşamba 14:36
AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

ANKARA (AA) - Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Saraç, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinden oluşan "Yılın Fotoğrafları"nı oyladı.

Prof. Dr. Saraç, "haber" kategorisindeki tercihini Halil Fidan'ın "Türk Bayrağı Afrin'de" adlı fotoğrafından yana kullandı.

"Yaşam" kategorisinde Emrah Yorulmaz'ın "Boğaz'ın Şimşekleri" isimli fotoğrafını tercih eden Saraç, "spor" kategorisinde ise Andreas Gebert'in "Kıran Kırana" isimli fotoğrafına oy verdi.

Haber Tarihi: 12 Aralık 2018 Çarşamba 14:36
  1. AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması
  2. YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç

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