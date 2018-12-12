THY- Euroleague
0553 313 94 23

AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

Sivas Valisi Salih Ayhan, Anadolu Ajansı tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

12 Aralık 2018 Çarşamba 13:41
AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

SİVAS (AA) - Sivas Valisi Salih Ayhan, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak, beğendiği fotoğraflar için oy kullandı.

Vali Ayhan, fotoğraflar hakkında bilgi alarak, fotoğrafların duyguları tam olarak yansıttığını ve birbirinden güzel olduğunu söyledi.

Ayhan, makamında gerçekleşen oylamada, haber, yaşam ve spor kategorilerindeki fotoğrafları tek tek inceledi. Haber kategorisinde Halil Fidan'ın "Türk Bayrağı Afrin'de", yaşam kategorisinde İlhami Çetin'in "Ali dede ve kedisi" isimli fotoğraflarını seçen Salih Ayhan, spor kategorisinde ise Serhat Zafer'in "Atlı akrobat" fotoğrafına oy verdi.

Oy vereceği fotoğrafları seçmekte zorlandığı görülen Ayhan, "Buradaki fotoğraflara kayıtsız kalmak ya da aralarında seçim yapmak kolay değil. Hepsi birinciliği hak ediyor." dedi.

Haber Tarihi: 12 Aralık 2018 Çarşamba 13:41
  1. AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türk Savunma Sanayii Zirvesi
    1. Türk Savunma Sanayii Zirvesi
    2. Türk Savunma Sanayii Zirvesi
    3. "Sınır kapılarındaki kuyruğa çözüm..
    4. Erzurumspor'da, Fenerbahçe maçı..
    5. Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu KKTC'de
    6. MHP Manisa ilçe belediye başkan..
    7. "Çok kötü bir lig yaşıyoruz"
    8. Destici: Ordumuza dil uzatanın yeri..
    9. Hamaney'den halkına uyarı: ABD iç..
    10. Türk hokeyine Avrupa'dan iyi haber
    11. Rezene anne sütünü artırıyor
    12. Macron'u sarsacak gelişme!
    13. Galatasaraylı yöneticiler umut verdi
    14. Hamaney'den "ABD'nin İran'da iç savaş..
    15. Ndiaye aracı olmuştu... Galatasaray..
    16. Yemen'in güneyinde yoğunlaşan..
    17. Yeni Malatyaspor, daha yukarıları..
    18. "Bölgesel kalkınmanın merkezine..
    19. ‘Abiraterone’ prostat kanserini yenecek
    20. "Hedef iyi futbol oynayıp iyi temsil..
    Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi şehit oldu
    Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi şehit oldu
    Fatih Portakal'dan skandal çağrı!
    Fatih Portakal'dan skandal çağrı!
    Harekete geçtiler! FETÖ'nün yeni 'Gezi' tezgahı
    Harekete geçtiler! FETÖ'nün yeni 'Gezi' tezgahı
    Meteoroloji açıkladı: Donacağız!
    Meteoroloji açıkladı: Donacağız!
    Kılıçdaroğlu'na AK Partililerden tokat gibi cevap!
    Kılıçdaroğlu'na AK Partililerden tokat gibi cevap!

    Günün Karikatürü

    12 Aralık 2018
    Türkiye orada askeri üs kurabilir
    Türkiye orada askeri üs kurabilir
    CHP Esenyurt belediye başkan aday adayları açıklandı mı?
    CHP Esenyurt belediye başkan aday adayları açıklandı mı?