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AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen oylamaya katıldı

12 Aralık 2018 Çarşamba 13:13
AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

ERZURUM (AA) - Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Mehmet Sekmen, AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği, oylamada yer alan fotoğraflarını inceleyerek, AA muhabirlerinden bilgi aldı.

Sekmen, Haber kategorisinde Emrah Yorulmaz'ın, Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ülkesinin İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmesinin ardından, gazetecilerin konsolosluk önündeki bekleyişi sırasında çektiği "Suudi Gazeteci Kaşıkçı'nın öldürülmesi" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

Yaşam kategorisinde İlhami Çetin'in çektiği "Ali dede ve kedisi" fotoğrafını oylayan Sekmen, "Spor" kategorisinde ise oyunu Ali Atmaca'nın Bursa'nın Keles ilçesine bağlı Kocayayla mevkisinde gerçekleştirilen "3. Türk Dünyası Ata Sporları Şenliği" sırasında çektiği "Ata sporu" başlıklı fotoğraftan yana kullandı.

Sekmen, oylamaya katılmaktan mutluluk duyduğunu dile getirerek, "Öncelikle kaygı duyulmadan girilen bir konsoloslukta hunharca öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı olayındaki fotoğrafı tercih ettim. Ardından bir vatandaşın hayvanlara karşı olan sevgisini gösteren fotoğrafı oyladım. Son olarak da bizim geleneksel spor dallarımızı yansıtan bir fotoğrafa oy verdim." dedi.

Haber Tarihi: 12 Aralık 2018 Çarşamba 13:13
  1. AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması
  2. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen

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