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AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

Şekerleme ve lokumlarıyla ünlü Afyonkarahisar'da lokumcular, Anadolu Ajansının düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Lokumcu Rabia Kasap:- "Hayatımda ilk defa böyle bir oylama katılıyorum. Fotoğrafların hepsi birbirinden çok güzel ve anlamlı"

12 Aralık 2018 Çarşamba 12:48
AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'daki lokumcular, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Kentteki bir lokum atölyesinde çalışan lokumcular, AA foto muhabirleri tarafından yurt içinde ve yurt dışında çekilen fotoğrafları inceleyerek bilgi aldı.

Lokumcu Hasan Hüseyin Şentürk, Haber kategorisinde Halil Fidan'ın "Türk bayrağı Afrin'de", Yaşam kategorisinde Evren Atalay'ın "Dünyaya farklı bakış" ile Spor kategorisinde Burak Akbulut'un "Karetenin sultanları" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

Aynı atölyede çalışan Rabia Kasap da Haber kategorisinde Kayhan Özer'in "Seçim zaferi", Yaşam kategorisinde Sezgin Pancar'ın "Türk yıldızları", Spor kategorisinde ise Burak Akbulut'un "Karatenin sultanları" fotoğrafı için oy kullandı.

AA'nın en köklü haber ajansı olduğunu anımsatan Rabia Kasap, "Hayatımda ilk defa böyle bir oylama katılıyorum. Cumhurbaşkanımızın seçim zaferine oy verdim. Gerçekten çok güzel bir resim olmuş. Biz de lokum atölyesi çalışanları olarak yılın fotoğraf oylamasına katıldık. Fotoğrafların hepsi birbirinden çok güzel ve anlamlı. Foto muhabirlerinin ellerine, emeğine sağlık." diye konuştu.

Esra Şahin de Haber kategorisinde Ali Atmaca'nın "Yemin", Yaşam kategorisinde Yahya Sezgin'in "Bir avuç arı", Spor kategorisinde ise Ali Atmaca'nın "Ata sporu" fotoğrafına oy verdi.

Şahin, fotoğrafların hepsinin birbirinden güzel ve değerli olduğunu, seçim yapmakta zorlandığını dile getirdi.

Haber Tarihi: 12 Aralık 2018 Çarşamba 12:48
  1. fotoğraf oylaması
  2. Lokumcular

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