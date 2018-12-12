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AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

Demir Grup Sivasspor'un Brezilyalı yıldızı Robinho, oylamaya katıldı

12 Aralık 2018 Çarşamba 10:20
AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig takımlarından Demir Grup Sivasspor'un Brezilyalı yıldız futbolcusu Robinho, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen oylama öncesinde Robinho, AA foto muhabirleri tarafından yurt içinde ve dışında çekilen fotoğrafları inceledi.

Haber kategorisinde Kahaled Akasha'nın "Suriye'nin çocukları" fotoğrafını oylayan Robinho, yaşam kategorisinde ise oyunu Emrah Yorulmaz'ın "İstanbul'da dolunay" fotoğrafına verdi.

Robinho, spor kategorisinde ise Serhat Zafer'in "Atlı akrobat" fotoğrafı için oy kullandı.

Fotoğrafların birbirinden değerli olduğunu dile getiren Robinho, emeği geçen AA çalışanlarını kutladı.

Haber Tarihi: 12 Aralık 2018 Çarşamba 10:20
  1. AA Yılın Fotoğrafları Oylaması
  2. Demir Grup Sivasspor
  3. Robinho
  4. Sivas

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