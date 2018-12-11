0553 313 94 23

AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

Meşhur Hayrabolu peynir tatlısı imalatçısı ve ustası, Anadolu Ajansı'nın (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

11 Aralık 2018 Salı 12:12
AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

TEKİRDAĞ (AA) - Meşhur Hayrabolu peynir tatlısı imalatçısı ve ustası, Anadolu Ajansı'nın (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasında yer aldı.

İmalatçı Saim Kaya ile tatlı ustası Nezih Gücüm, AA foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyerek, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğraflara oy verdi.

Tatlı imalatçısı Kaya, "haber" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Mehmetçik'ten ilk iftar", spor kategorisinde de Abdülhamit Hoşbaş'ın "Ramil altına koştu" adlı fotoğraflarına oy verdi.

Tatlı ustası Nezih Gücüm de "yaşam" kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Sanayi dalgıçları" başlıklı fotoğrafı oyladı.

Fotoğrafları çok beğendiklerini ifade eden Kaya ve Gücüm, en iyi fotoğrafı seçmekte oldukça zorlandıklarını belirttiler.


Haber Tarihi: 11 Aralık 2018 Salı 12:12
  1. AA fotoğraf oylaması
  2. Hayrabolu tatlısı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İran'da biri eski milletvekili iki avukata altışar yıl hapis
    1. İran'da biri eski milletvekili iki..
    2. Edirne AK Parti ilçe belediye başkan..
    3. Piyasalarda gün ortası
    4. Çavuşoğlu'ndan vize açıklaması!
    5. "Taciz" ve "dolandırıcılık" suçundan..
    6. İşçi ve işveren temsilcilerinden..
    7. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:..
    8. Ali Koç'tan Fenerbahçeli futbolculara..
    9. MHK cezalandırdı! UEFA görev verdi
    10. Aksaray merkezli FETÖ operasyonu
    11. MÜSİAD ile YediHilal geleceğin erdemli..
    12. Korkunç olay! Kafa derisi koptu, o..
    13. AK Parti Kırşehir ilçeleri belediye..
    14. "Şenol Güneş bizim için baba gibi"
    15. Galatasaray'da divan kurulu toplantısı..
    16. "Kültüre Adanmış Bir Ömür"..
    17. AK Parti Rize ilçe belediye başkan..
    18. ABD'de nükleer bombayla ilgili flaş..
    19. UEFA'dan Hüseyin Göçek'e görev
    20. "Türkiye ve Azerbaycan bölgenin..
    MHP AK Parti'den iki transfer yaptı
    MHP AK Parti'den iki transfer yaptı
    'Kaşıkçı cinayetinde Suudi Arabistan'ı destekliyoruz'
    'Kaşıkçı cinayetinde Suudi Arabistan'ı destekliyoruz'
    Devlet Başkanı duyurdu: ABD darbe için hazırlıklara başladı
    Devlet Başkanı duyurdu: ABD darbe için hazırlıklara başladı
    Macron'un aklı başına yeni geldi: Dikkat çeken açıklama!
    Macron'un aklı başına yeni geldi: Dikkat çeken açıklama!
    Araç sahipleri dikkat! Artık 2 bin 500 TL cezası var
    Araç sahipleri dikkat! Artık 2 bin 500 TL cezası var

    Günün Karikatürü

    10 Aralık 2018
    Katar tüm dünyayı şaşırttı
    Katar tüm dünyayı şaşırttı
    Laikçi yobazların özlediği kara tablo
    Laikçi yobazların özlediği kara tablo