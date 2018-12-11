AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

TEKİRDAĞ (AA) - Meşhur Hayrabolu peynir tatlısı imalatçısı ve ustası, Anadolu Ajansı'nın (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasında yer aldı.



İmalatçı Saim Kaya ile tatlı ustası Nezih Gücüm, AA foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyerek, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğraflara oy verdi.



Tatlı imalatçısı Kaya, "haber" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Mehmetçik'ten ilk iftar", spor kategorisinde de Abdülhamit Hoşbaş'ın "Ramil altına koştu" adlı fotoğraflarına oy verdi.



Tatlı ustası Nezih Gücüm de "yaşam" kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Sanayi dalgıçları" başlıklı fotoğrafı oyladı.

Fotoğrafları çok beğendiklerini ifade eden Kaya ve Gücüm, en iyi fotoğrafı seçmekte oldukça zorlandıklarını belirttiler.



