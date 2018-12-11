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AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

Polat Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Polat, AA'nın düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak 3 fotoğrafa oy verdi

11 Aralık 2018 Salı 11:45
AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

İSTANBUL (AA) - Polat Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Polat, Anadolu Ajansı'nın (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Polat, AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceledikten sonra "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinden oluşan "Yılın Fotoğrafları"nı oyladı.

İlk olarak "haber" kategorisini inceleyen Polat, Filistinlilerin, Gazze ablukasının kaldırılması talebiyle düzenlediği deniz eyleminde Mustafa Hassona'nın objektifine yansıyan "Filistin Direnişinin Sembolü Genç" adlı fotoğrafa oy verdi.

Polat, "yaşam" kategorisindeki fotoğrafları da tek tek inceleyerek, bu kategoride tercihini Emrah Yorulmaz'ın "İstanbul'da dolunay" isimli fotoğrafından yana kullandı.

Adnan Polat, "spor" kategorisinde ise Şebnem Çoşkun'un 2018 FIFA Dünya Kupası final maçında çektiği "Kupa Çoşkusu" isimli fotoğrafı oyladı.

Haber Tarihi: 11 Aralık 2018 Salı 11:45
  1. AA Yılın Fotoğrafları Oylaması
  2. Adnan Polat

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