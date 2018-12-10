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AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

Gaziantep'te belediye temizlik görevlileri beğendikleri fotoğraflar için oy kullandı- Temizlik görevlisi Tevfik Ertem:- "Hayatımda ilk defa böyle bir oylama katılıyorum. Cumhurbaşkanımız da bu oylamalara katılıyor, ben de katılıyorum. Bu benim için büyük mutluluktur"

10 Aralık 2018 Pazartesi 13:04
AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te belediye temizlik görevlileri, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Şahinbey Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde çalışan temizlik görevlileri, AA foto muhabirleri tarafından yurt içinde ve yurt dışında çekilen fotoğrafları tek tek inceleyerek bilgi aldı.

Temizlik görevlisi Tevfik Ertem, Haber kategorisinde Kayhan Özer'in "Seçim zaferi", Yaşam kategorisinde İlhami Çetin'in "Ali Dede ve kedisi" ile Spor kategorisinde Serhat Zafer'in "Atlı akrobat" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

Ertem, fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu belirterek, "Hayatımda ilk defa böyle bir oylama katılıyorum. Cumhurbaşkanımız da bu oylamalara katılıyor, ben de katılıyorum. Bu benim için büyük mutluluktur. Onlar bize hizmet ediyor, biz de onlara hizmet ediyoruz." dedi.

Yaşar Şahin de Haber kategorisinde Halil Fidan'ın "Türk bayrağı Afrin'de", Yaşam kategorisinde Burak Milli'nin "Dolunay ve yerli İHA", Spor kategorisinde ise Berk Özkan'ın "Çizgide müdahale" fotoğrafı için oy kullandı.

Fotoğraflardan çok etkilendiğini ifade eden Şahin, Afrin'de Türk bayrağını görünce çok duygulandığını aktararak, "Türk bayrağının Afrin'de dalgalanması gerçekten gurur ve onur verici bir tablodur. Diğer fotoğraflar da güzel ama bu fotoğrafa bakınca tüylerim diken diken oldu. Hele ki o bayrak başka ülkede dalgalandığı zaman insan daha çok gururlanıyor." diye konuştu.

Ali Yolcu da Haber kategorisinde Halil Fidan'ın "Türk Bayrağı Afrin'de", Yaşam kategorisinde Emrah Yorulmaz'ın "İstanbul'da Dolunay", Spor kategorisinde ise Ali Atmaca'nın "Ata sporu" fotoğrafına oy verdi.

Yolcu, fotoğrafların hepsinin birbirinden değerli olduğunu, seçim yapmakta zorlandığını ancak Türk bayrağını görünce heyecanlandığını dile getirdi.

Haber Tarihi: 10 Aralık 2018 Pazartesi 13:04
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