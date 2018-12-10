AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

HATAY (AA) - Hatay'ın Yayladağı ilçesinde yaşamlarını sürdüren Bayırbucak Türkmenleri, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak beğendikleri fotoğraflar için oy kullandı.

AA foto muhabirlerince yurt içi ve yurt dışında çekilen fotoğrafları inceleyen Türkmenler Haber, Yaşam ve Spor kategorisindeki fotoğraflar için oy verdi.

Yaklaşık 6 yıldır Yayladağı’nda yaşayan Muhammed Kömürcü, AA'nın kendileri için ayrı bir önemi bulunduğunu, bütün mazlum coğrafyalarda olduğu gibi, savaşın başladığı ilk günden bu yana AA’nın Suriye’de de mazlumların sesi soluğu olduğunu vurguladı.

Kömürcü, Haber kategorisinde Kayhan Özer'in "Seçim Zaferi", Yaşam kategorisinde Burak Milli'nin "Dolunay ve Yerli İHA" ile Spor kategorisinde Ali İhsan Öztürk'ün "Atlı savaş oyunu" fotoğraflarını seçti.

İlçedeki konteyner kentte yaşayan Cafer Monla da Haber kategorisinde Khaled Akasha'nın "Doğu Guta'nın Bebekleri", Yaşam kategorisinde Burak Milli'nin "Dolunay ve Yerli İHA" ile Spor kategorisinde Burak Akbulut'un "Karatenin Sultanları" fotoğrafı için oy verdi.

Monla, birbirinden güzel fotoğrafları çeken AA muhabirlerini tebrik edip, çalışmalarında başarılar diledi.

Konteyner kent sakinlerinden Hamza Acuz da Haber kategorisinde Mustafa Hassona'nın "Gazze'de Türk Bayrağı", Yaşam kategorisinde İlhami Çetin'in "Ali Dede ve Kedisi" ve Spor kategorisinde Fatih Aktaş'ın "Çakır ve Messi" fotoğrafları için oy kullandı.