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AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

Zeytin Dalı Harekatı'nda görevli askerlere kurban kesen "Yörük Teyze" olarak bilinen Döndü Deveci, Anadolu Ajansı tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak, beğendiği fotoğraflar için oy kullandı

08 Aralık 2018 Cumartesi 13:30
AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

HATAY (AA) - Hatay'ın Hassa ilçesinde Zeytin Dalı Harekatı'nda görevli askerlere kurban kesen "Yörük Teyze" olarak bilinen Döndü Deveci, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak, beğendiği fotoğraflar için oy kullandı.

AA foto muhabirlerince çekilen kareleri inceleyen 65 yaşındaki Deveci, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki birer fotoğrafa oy verdi.

Deveci, "Haber" kategorisinde Halil Fidan'ın "Türk Bayrağı Afrin'de", "Yaşam" kategorisinde Burak Milli'nin Afrin Harekatı sırasında çektiği "Dolunay ve Yerli İHA", "Spor" kategorisinde de Serhat Çağdaş'ın "Baş başa" fotoğraflarına oy verdi.

Oylamanın ardından fotoğraflarla ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulunan Deveci, fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu belirtti.

Deveci, Zeytin Dalı Harekatı'na tanıklık ettikleri için oylarını harekattaki fotoğraflardan yana kullandığını vurguladı.

Döndü Deveci, birbirinden güzel fotoğrafları çeken AA muhabirlerini tebrik ederek, başarılı çalışmalarının devamını diledi.



Haber Tarihi: 08 Aralık 2018 Cumartesi 13:30
  1. AA oylama
  2. Afrin
  3. döndü deveci
  4. Hassa
  5. Hatay
  6. oy kullandı
  7. yörük ana

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