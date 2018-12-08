AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da taksiciler, Anadolu Ajansı'nın (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Cumhuriyet Mahallesi'nde görev yapan taksiciler, AA'nın fotoğraf oylamasına katılarak çeşitli kategorilerde oylamaya sunulan fotoğraflara oy verdi.

AA muhabirinden fotoğraflar hakkında bilgi alan taksiciler, daha sonra haber, yaşam ve spor kategorilerinde fotoğrafları oyladı.

Duraktaki taksiciler, oy birliğiyle haber kategorisinde Elif Öztürk'ün "Kahraman İtfaiyeci", yaşam kategorisinde Emrah Yorulmaz'ın "İstanbul'da dolunay", spor kategorisinde de Burak Akbulut'un "Karatenin Sultanları" fotoğraflarına oy verdi.

Kentte taksicilik yapan Kadir Cansız, fotoğrafların hepsini çok beğendiklerini belirterek, "Fotoğrafları çeken bütün muhabirlere de teşekkür ediyoruz. Her fotoğrafın ayrı bir hikayesi var. Hepsi ödüle layık fotoğraflar ancak biz sadece üçüne oy verdik." dedi.



