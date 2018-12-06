THY- Euroleague
0553 313 94 23

AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

İsveç'in İstanbul Başkonsolosu Therese Hyden, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

06 Aralık 2018 Perşembe 23:11
AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

İZMİR (AA) - İsveç'in İstanbul Başkonsolosu Therese Hyden, Anadolu Ajansı'nın (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Bir sergi açılışı için geldiği İzmir'de AA muhabirlerinin çektiği fotoğrafları da inceleyen Hyden, fotoğraflar hakkında AA muhabirinden bilgi aldı.

Hyden, seçkide çok güzel karelerin yer aldığını belirterek, yurt içinde ve yurt dışında AA muhabirleri tarafından çekilen fotoğraflar arasından "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde toplam 3 fotoğraf için oy kullandı.

Fotoğrafların nerede çekildiği üzerine sorular soran ve tek tek inceleyen Hyden, haber kategorisinde Elif Öztürk'ün çektiği "Kahraman İtfaiyeci" başlıklı çalışmadan çok etkilendiğini ifade etti.

Yaşam kategorisinde ise Soner Kılınç'ın çektiği "Göktaşı yağmuru" başlıklı fotoğrafa oy veren Hyden, spor kategorisinde kendisini gülümseten Burak Akbulut'un çektiği "Karatenin sultanları" fotoğrafı için oy kullandı.

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 23:11
  1. (AA) yılın fotoğrafları oylaması
  2. İsveç İstanbul Başkonsolosu Therese Hyden

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ayak kokusuna ne iyi gelir?
    1. Ayak kokusuna ne iyi gelir?
    2. Bebekleri isilikten korumak için..
    3. Kabak çiçeği dolması
    4. Dominik Cumhuriyeti'nde plastik..
    5. Balkabaklı halka tatlısı
    6. Her gün 1 bardak limonlu su içerseniz…
    7. İştahsız bebekler için öneriler…
    8. Aort damar yırtılmasına dair her şey…
    9. Lübnan Başbakanı Hariri Filistin..
    10. Maçın ardından
    11. Lübnan'daki Suriyelilerin ülkelerine..
    12. İstanbul Edebiyat Festivali, 10-15..
    13. Avrupa Voleybol Şampiyonası..
    14. TBMM Başkanı Yıldırım, Ahıska..
    15. Terör devleti İsrail'den savaş..
    16. Basketbol: THY Avrupa Ligi
    17. Melih Gökçek'ten Mehmet Özhaseki'ye..
    18. Kahramanmaraş'ta otomobille çarpışan..
    19. UNIFIL'den "Lübnan-İsrail sınırında..
    20. "Sanat Güneşi" doğum gününde Bodrum'da..
    Barış Özcan’ın FETÖ bağlantısı mı var?.. 15 Temmuz’da paylaştığı videoyu bir de bu açıdan izleyin!
    Barış Özcan’ın FETÖ bağlantısı mı var?.. 15 Temmuz’da paylaştığı videoyu bir de bu açıdan izleyin!
    Bush'un cenazesinde gerilim!
    Bush'un cenazesinde gerilim!
    İşte milli enerji silahı Wattoz! 60 ülkeden talep yağıyor
    İşte milli enerji silahı Wattoz! 60 ülkeden talep yağıyor
    "Rakımıza dokunma" diyen CHP'lilere Murat Bardakçı'dan sert cevaplar
    "Rakımıza dokunma" diyen CHP'lilere Murat Bardakçı'dan sert cevaplar
    Müthiş bir çalışma var! Müjde üstüne müjde gelecek
    Müthiş bir çalışma var! Müjde üstüne müjde gelecek

    Günün Karikatürü

    7 Aralık 2018
    Bakanlıktan o görüntülere açıklama: Adli işlem başlatıldı
    Bakanlıktan o görüntülere açıklama: Adli işlem başlatıldı
    Muharrem Sarıkaya açıkladı: İşte AK Parti'nin MHP'ye bıraktığı iller
    Muharrem Sarıkaya açıkladı: İşte AK Parti'nin MHP'ye bıraktığı iller