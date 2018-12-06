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AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, Anadolu Ajansının düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

06 Aralık 2018 Perşembe 16:49
AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

ANKARA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirlerinin, yurt içi ve dışında çektiği fotoğraflar hakkında bilgi alan Usta, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde oylamaya sunulan fotoğrafları inceledi.

Usta, haber kategorisinde, Mustafa Hassona'nın "Büyük dönüş yürüyüşü" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

Yaşam kategorisinde, Burak Milli'nin "Dolunay ve yerli İHA" fotoğrafını seçen Usta, spor kategorisinde de Ali İhsan Öztürk'ün "Atlı savaş oyunu" başlıklı fotoğrafından yana oyunu kullandı.

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 16:49
  1. AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması
  2. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta

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