AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

GÜMÜŞHANE (AA) - Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasında 3 fotoğraf için oy kullandı.

Oylamaya katılan Taşbilek, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin Türkiye ve dünya gündemine ilişkin fotoğrafları arasından seçilen ve oylamaya sunulan fotoğrafları hakkında bilgi aldı.

Fotoğrafları tek tek inceleyen Taşbilek, Haber kategorisinde Khaled Akasha'nın Doğu Guta'nın Bebekleri, Yaşam kategorisinde İlhami Çetin'in Ali Dede ve Kedisi, Spor kategorisinde de Ali İhsan Öztürk'ün Atlı Savaş Oyunu fotoğraflarına oy verdi.

Fotoğrafları çok profesyonel ve anlamlı bulduğunu ifade eden Vali Taşbilek, seçkinin zamana ışık tutan değerli fotoğraflardan oluştuğunu söyledi.

Taşbilek, kategorilerdeki fotoğrafların etkileyici olduğunu ve seçerken zor karar verdiğini belirterek, "Zamana ışık tutan bu kareler bir gerçekliğin yansıması olarak karşımıza çıkıyor. Anadolu Ajansının değerli muhabirlerini tebrik ediyorum. Güzide kurumumuzun ve çalışanlarının dünyada ve ülkemizdeki başarılı gayretlerinin artarak devam etmesini diliyorum." diye konuştu.