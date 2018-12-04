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AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

Nevşehir Valisi İlhami Aktaş ve Belediye Başkanı Atilla Seçen, AA'nın düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

04 Aralık 2018 Salı 12:21
AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir Valisi İlhami Aktaş ile Belediye Başkanı Atilla Seçen, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Vali Aktaş, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin Türkiye ve dünya gündemini etkileyen en önemli fotoğrafları arasından seçilen ve oylamaya sunulan fotoğraflar hakkında bilgi aldı.

Oylamaya sunulan fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu belirten Aktaş, haber, yaşam ve spor kategorisinde beğendiği fotoğraflara oy verdi.

Belediye Başkanı Seçen de fotoğrafları inceledikten sonra, haber kategorisinde Kayhan Özer'e ait "Erdoğan'ın seçim zaferi", yaşam kategorisinde Sercan Küçükşahin'in "İki bin yıllık hamamda kış ortasında yüzme keyfi", spor dalında ise Serhat Zafer'in "Atlı akrobat" fotoğraflarına oy verdi.

AA'nın, Türk ve dünya kamuoyunca güvenirliği tescil edilmiş etkin bir haber ajansı olduğunu belirten Seçen, AA çalışanlarına başarı diledi.

Seçen, "Devletimizin haber ajansı olan Anadolu Ajansı, göz bebeğimiz. Güvenirliği en üst seviyede. Aynı zamanda ülkemizin ve dünyanın dört bir köşesindeki gelişmeleri doğru ve hızlı şekilde iletiyor. Bu yöndeki başarılarının devamını diliyorum. Tüm fotoğraflar çok güzel ama kategorilerde birer tanesine oy vermemiz gerekiyordu. Emeği geçen tüm AA personelini kutluyorum." dedi.

Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 12:21
  1. AA "Yılın Fotoğrafları" oylaması
  2. Nevşehir
  3. Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen
  4. Nevşehir Valisi İlhami Aktaş

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