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AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

Abdurrahman Dilipak, Mustafa Armağan ve Ataol Behramoğlu, AA'nın düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı- Abdurrahman Dilipak:- "Gerçekten çok çarpıcı fotoğraflar yer alıyor. Anı yansıtmada AA takdir edilecek bir başarı gösteriyor" - Mustafa Armağan:- "Özellikle Filistinli engelli gencin direnişini gösteren fotoğraftan etkilendik. Biz bu fotoğraftan hareketle, o gencin ailesine ulaşıp, yardımda bulunduk. Yardımımızı ulaştırmaya vesile olan AA kadrosuna teşekkür ediyoruz"

03 Aralık 2018 Pazartesi 13:00
AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

ŞANLIURFA (AA) - Abdurrahman Dilipak, Mustafa Armağan ve Ataol Behramoğlu, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasında beğendikleri fotoğrafları seçti.

Şanlıurfa 2. Ulusal Kitap Fuarı kapsamında kente gelen Dilipak, Armağan ve Behramoğlu, AA foto muhabirlerince yurt içinde ve dışında çekilen fotoğrafları tek tek inceleyerek bilgi aldı.

Abdurrahman Dilipak oyunu, "Haber" kategorisinde Ali Jadallah'ın "İsrail güçlerine protesto", "Yaşam" kategorisinde İlhami Çetin'in "Ali dede ve kedisi", "Spor" kategorisinde ise Serhat Zafer'in "Atlı akrobat" fotoğrafları için kullandı.

Mustafa Armağan da Haber kategorisinde Ali Jadallah'ın "Hazırlık ve uyarı cuması" fotoğrafına oy verdi. Armağan, Yaşam kategorisinde Emrah Yorulmaz'ın "İstanbul'da şimşekler", spor kategorisinde ise Burak Akbulut'un "Dünya karate şampiyonası" fotoğrafını seçti.

Ataol Behramoğlu ise Haber kategorisinde Özkan Bilgin'in "İlk iftarı sınırdaki Mehmetçik açtı" başlıklı fotoğrafını tercih etti. Yaşam kategorisinde İlhami Çetin'in "Ali dede ve kedisi" fotoğrafına oy veren Behramoğlu, Spor kategorisinde oyunu Serhat Zafer'in çektiği "Atlı akrobat" başlıklı fotoğraf için kullandı.

- Fotoğraflara övgü

Yazar Abdurrahman Dilipak, AA'nın güçlü bir kadroya sahip olduğunu belirtti.

Türkiye'nin ve dünyanın farklı noktalarında AA'nın güzel çalışmalara imza attığını ifade eden Dilipak, "Gerçekten çok çarpıcı fotoğraflar yer alıyor. AA, anı yansıtmada takdir edilecek bir başarı gösteriyor." dedi.

Mustafa Armağan da seçkide hayatın her anına ilişkin fotoğraflara rastladığını ifade etti.

Özellikle Filistinli engelli gencin direnişini gösteren fotoğraftan etkilendiklerini vurgulayan Armağan, "Biz bu fotoğraftan hareketle, o gencin ailesine ulaşıp, yardımda bulunduk. Yardımımızı ulaştırmaya vesile olan AA kadrosuna teşekkür ediyoruz. Sağanak yağışın etkili olduğu gece İstanbul'da bulunuyordum. Şimşeklerin çakma anı da çok güzel yansıtılmış, tebrik ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

- "Eminim yılın fotoğrafı olacak"

Ataol Behramoğlu ise daha çok yaşam kategorisindeki fotoğraflara hayran kaldığını söyledi.

Yaşam kategorisinde yer alan "Ali dede ve kedisi" fotoğrafının Türkiye genelinde yankı uyandıracağına inandığını anlatan Behramoğlu, "O an, gerçekten çok şey ifade ediyor, üzerinde düşünmek gerekiyor. Eminim bu kare yılın fotoğrafı olacaktır." diye konuştu.

Haber Tarihi: 03 Aralık 2018 Pazartesi 13:00
  1. abdurrahman dilipak
  2. Anadolu Ajansı
  3. Ataol Bahremoğlu
  4. Mustafa Armağan
  5. Şanlıurfa
  6. Yazarlar
  7. yılın fotoğrafları

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