AA'nın savaş muhabirliği eğitimine yabancı gazetecilerden övgü

ANKARA (AA) - AHMET FURKAN MERCAN - "15. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi"ne katılan yabancı gazeteciler, hayatlarında ilk kez aldıkları böyle bir eğitimin kendilerine öz güven sağladığını ve bu sayede mesleklerini daha kaliteli icra edebileceklerini söyledi.

AA, Polis Akademisi ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) iş birliğiyle TİKA'nın Muhabir Eğitim Programı (MEP) kapsamında savaş, afet ve olağanüstü hallerde görev yapacak muhabirlerin yetiştirilmesi amacıyla bu yıl ilk kez Arapça düzenlenen savaş muhabirliği eğitimi devam ediyor.

Eğitime 11 ülkeden 21 gazeteci katılıyor.

AA muhabirine eğitim sürecini değerlendiren Sudanlı gazeteci Amany Albasheer, eğitim sayesinde savaşlarda insanın kendisini nasıl savunabileceğini öğrendiğini söyledi. Albasheer, "Savaş muhabiri olarak öğrenmemiz gereken şey hayatta kalmaktır." dedi.

Hayatında böyle bir deneyime sahip olacağını hiç düşünmediğini dile getiren Albasheer, çatışma bölgelerinde bir olayı aktarmanın en önemli kısmının öncelikle muhabirin kendi hayatını koruma altına alması olduğunu belirtti.

Albasheer, "Riskleri ve risklere karşı hangi tedbirlerin alınabileceğini, hayatta kalıp olup bitenleri tarafsızca nasıl aktaracağımızı bu eğitim sayesinde öğrendik." diye konuştu.

Diğer ülkelerden gelen meslektaşlarıyla da tanışma fırsatını yakalandığını kaydeden Albasheer, "Bu eğitimler sayesinde öz güvenimizi kazandık. Özellikle savaş alanında, çatışma bölgesinde gazetecinin ihtiyaç duyduğu şey kendine güvendir." dedi.

- Öz güven vurgusu

Tunuslu gazeteci Wided Medfai, programın detayları gönderildiğinde konuların kendilerini heyecanlandırdığını ve Türkiye'ye gelince eğitimin ciddiyetini anladıklarını söyledi.

Ağır ve ciddi bir eğitimden geçtiklerini anlatan Medfai, bu sayede hayatta kalmaya yardımcı olacak bilgileri öğrendiklerini ifade etti.

Medfai, teorik bilgilerin uygulamasını da öğrendiklerini vurgulayarak "Uygulaması teoriye göre daha zor. İlk başta korkmuştum, uygulamalı eğitimin birçoğunu yapamayacağımı düşünmüştüm." diye konuştu.

Savaş muhabirliği eğitimlerinden sonra öz güveninin yükseldiğinin altını çizen Medfai, "Bu tür görevler olursa daha eğitimli ve kaliteli bir şekilde işimi icra edeceğimi düşünüyorum. Uygulamalı eğitimleri yaptıkça daha çok cesaretleniyoruz ve sonrakini merak ediyoruz, her aşamada da öz güvenimiz artıyor." ifadelerini kullandı.

- "AA'nın tecrübesini bizimle paylaşması sevindirici"

Iraklı gazeteci Mustafa Alsaady de ülkesinde mesleği gereği terör örgütlerine yönelik bazı operasyonlara katıldığını anlattı. Bu nedenle AA'nın eğitimlerinin faydasını fazlasıyla göreceğini belirten Alsaady, şöyle devam etti:

"Buraya gelmeden önce bu kadar ciddi bir program olacağını hiç düşünmemiştim. Basit geçmesini bekliyordum. Hakikaten üzerinde düşünülmüş, büyük ve detaylı bir eğitim. Edindiğimiz bilgiler hayatta kalmaya yönelik. Eğitimi aldıktan sonra Irak özel harekat ve terörle mücadelenin ciddi ve riskli operasyonlarında daha kaliteli ve sağlıklı bir şekilde yer alacağım. AA'nın yaklaşık 100 yıllık tecrübesini bizimle paylaşması ayrıca sevindirici."

- "Eğitim tüm meslektaşlarım için faydalı olacak"

Güney Sudanlı gazeteci İbrahim Nyekir de savaş muhabirlerinin eğitimden sonra görevini yeterli ve daha iyi bir şekilde icra edebileceğine yönelik inancını dile getirdi.

Nyekir, "10 senedir bu meslekteyim. Böyle yorucu bir eğitime daha önce katılmamıştım. Bu eğitim ben ve tüm meslektaşlarım için faydalı olacak." dedi.