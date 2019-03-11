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AA'nın Pakistan açılımı

Anadolu Ajansı İslamabad ofisi, üst düzey Türk ve Pakistanlı yetkililerin katılımıyla yarın açılıyor- AA, Pakistan medyasının üst düzey yöneticilerini Karaçi'de bir araya getirecek

11 Mart 2019 Pazartesi 16:02
AA'nın Pakistan açılımı

İSLAMABAD (AA) - Anadolu Ajansı (AA) İslamabad ofisi, yarın yapılacak törenle resmen açılacak.

Açılışa Pakistan Enformasyon ve Yayıncılık Bakanı Favad Çaudri, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İhsan Mustafa Yurdakul, AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Metin Mutanoğlu, AA Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya ile üst düzey AA yöneticileri katılacak.

İslamabad'da bulunan medya temsilcilerinin davet edildiği tören, yarın yerel saatle 18.00'de ISE Tower'daki AA ofisinde yapılacak.

- Karaçi'de "Medya Buluşması" düzenlenecek

AA'nın Pakistan açılımı kapsamında İslamabad'daki açılış töreninin ardından ülkenin en büyük kenti olan Karaçi'de de 14 Mart'ta Pakistan medyasının önde gelen kuruluşlarının yöneticileriyle "Medya Buluşması" düzenlenecek.

Medya Buluşması'nda ülke medyasının önde gelen kuruluşlarının yöneticilerine AA'nın çalışmaları ve medyaya yönelik hizmetleri anlatılacak.

Etkinliğe ülke medyasının önde gelen televizyon, gazete ve haber sitelerinden 100'ün üzerinde genel yayın yönetmeni, haber müdürü ve editör seviyesinde davetlinin katılması bekleniyor.

Pakistan yapılanmasıyla AA, Alt Kıta haberlerine yerelden daha etkin odaklanmayı hedefliyor.


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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 16:02
  1. AA Genel Müdür Yardımcısı Metin Mutanoğlu
  2. AA Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya
  3. pakistan

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