AA'nın fotoğrafları için gemi seferinde oy kullandılar

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ'ye ait "Mavi Ege" isimli yolcu gemisinin birinci kaptanı ve başçarkçısı, Anadolu Ajansı'nın (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına Bozcaada-Geyikli hattında sürdürdükleri seferde katıldı.

AA ekibini gemilerinde konuk eden birinci kaptan Ziya Dalgakıran ve başçarkçı Ali Mandacı, kurumun foto muhabirlerince yurt içinde ve dışında çekilen fotoğrafları tek tek inceleyip yapılan çalışma hakkında bilgi aldı.

Kaptan Dalgakıran, yaklaşık 30 yıldır denizcilik sektöründe bulunduğunu söyledi.

Mesleğe Şehir Hatları İşletmesinde başladığını GESTAŞ ile devam ettiğini belirten Ziya Dalgakıran, "Kaptanlık gerçekten çok zor bir meslek. Sorumluluklarınız çok önemli. Yolcuya karşı sorumlusunuz, taşıdığınız araçlara karşı sorumlusunuz, geminize karşı, personele karşı sorumlusunuz. Çalıştığınız kuruma karşı sorumlusunuz. Gazetecilik de böyle aslında. Topluma yaptığınız haberleri aktarıyorsunuz. Bu anlamda Anadolu Ajansı önemli bir görevi üstlenmiş durumda. Bugün biz de yılın fotoğrafları için oy kullandık. Bu karelere hayat verenleri tebrik ediyoruz. Albüm niteliğinde. Umarım önümüzdeki yıllarda daha da başarılı kareler ile artarak devam eder. Emeği geçenleri kutlarım." dedi.

Ziya Dalgakıran seçimlerinde, yaşam kategorisinde Emrah Yorulmaz'ın "İstanbul'da Dolunay" ve İlhami Çetin'in "Ali Dede ve Kedisi" ile spor kategorisinde Berk Özkan'ın "Çizgide Müdahale" ve Serhat Zafer'in "Atlı Akrobat" isimli fotoğraflarına oy verdi.

- "Fotoğraflar etkileyici"

Başçarkçı Mandacı ise 20 yıla yakın süredir mesleğini sürdürdüğünü anlattı.

Denizci bir ailenin evladı olduğunu dile getiren Ali Mandacı, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldığı için mutlu olduğunu ifade etti.

Mandacı, şöyle konuştu:

"Görsel içerikler çok güzel ve doyumsuz. AA'nın foto muhabirleri zaten çok başarılı. Burada tekrar görmüş olduk. Fotoğraflar etkileyici. Çok beğendim. Yıllardır özellikle sosyal medyada bunu duyup oy vermiştik. Bugün tekrar Kuzey Ege Denizi'nde Bozcaada-Geyikli seferinde oy kullanma fırsatımız oldu. AA'nın bugüne kadar sürdürdüğü objektif ve tarafsız haber anlayışını bundan sonra da devam ettirmesini diliyorum. Tüm ekibe başarı dileğinde bulunuyoruz."

Ali Mandacı da oyunu, spor kategorisinde Mustafa Kamacı'nın "Bayraklarla TUR 2018", Burak Akbulut'un "Karetenin Sultanları", Abdulhamid Hoşbaş'ın "Ramil altına koştu" ile haber kategorisinde Khaled Akasha'nın "Suriye'nin çocukları", Elif Öztürk'ün "Kahraman İtfaiyeci" ve Kayhan Özer'in "Seçim zaferi" isimli fotoğraflarından yana kullandı.