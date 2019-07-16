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AA'nın "Dijital Gösterim Merkezi"ndeki videosuna yoğun ilgi

Anadolu Ajansı'nın FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde yaşananları anlatan görüntü ve fotoğraflardan derlenen videosu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Taksim Meydanı'nda ziyarete açılan 15 Temmuz Milletin Zaferi Dijital Gösterim Merkezi'nde vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor- Videoda, 15 Temmuz gecesi vatandaşların darbecilere karşı ortaya koyduğu destansı mücadele, birlik ve beraberlik gözler önüne seriliyor

16 Temmuz 2019 Salı 23:00
AA'nın "Dijital Gösterim Merkezi"ndeki videosuna yoğun ilgi

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan 15 Temmuz Milletin Zaferi Dijital Gösterim Merkezi'nde sunulan Anadolu Ajansı'nın (AA) 15 Temmuz gecesi çektiği görüntü ve fotoğraflardan derlenen videoya, vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Taksim Meydanı'nda dün açılan ve Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde yaşananların dijital ortamda sergilendiği 15 Temmuz Milletin Zaferi Dijital Gösterim Merkezi, ikinci gününde de ziyaretçilerini ağırlıyor.

Merkezde, FETÖ'nün 3 yıl önce kalkıştığı darbe girişiminde yaşananları anlatan AA videosuna vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Dijital ekranlarda gösterilen videoda, 15 Temmuz gecesi vatandaşların ortaya koyduğu destansı mücadele, birlik ve beraberlik gözler önüne seriliyor.

Ziyaretçilerden Şevket Sertkaya, "İnsanın duygulanmaması elde değil. Yani o anı bire bir yaşıyormuşsun gibi oluyor. Çekilen fotoğraflar, karelerde öyle anlar anlatılıyor ki duygulanmamak, ağlamamak mümkün değil. Çekim kalitesi de gerçekten hem çok güzel hem de yaşatıyor sana o anı. Tüylerim diken diken oldu, ben buraya girip bunu izlediğim zaman, alıp götürdü." diye konuştu.

AA fotoğraflarından oluşan videoyu ailece başarılı bulduklarını belirten Hakkı Aydın da "O anı en ince ayrıntısına kadar anlatabiliyor, etkileyici." değerlendirmesinde bulundu.

Sümeyye Aydın ise "Hem müzik hem fotoğraflar her şekilde o anı tekrar yaşattı bize. Rabbim yaşatmasın kesinlikle ama o duyguyu tekrardan verdi." dedi.

- Darbe girişiminde yaşananlar dijital ekranlara yansıtılıyor

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın millete çağrısı ve milyonların iradesine sahip çıkmasıyla başarısız olan FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde yaşananlar, Taksim Meydanı'na kurulan merkezde dijital ortamda sergileniyor.

Türkiye Cumhuriyeti tarihi boyunca, millet iradesine yapılan en kanlı saldırının unutulmaması amacıyla oluşturulan 15 Temmuz Milletin Zaferi Dijital Gösterim Merkezi, 600 metrekare kapalı alana kuruldu.

15 Temmuz gecesinde kadın, erkek, genç, yaşlı ayrımı gözetmeden kahramanlık destanı yazan milletin, birlik ve beraberliği, canı pahasına yaptığı savunmanın ekranlara yansıtıldığı merkez, 6 odadan oluşuyor.

Girişten itibaren "şehitler yolu" olarak tasarlanan merkezdeki ekranlarda, 15 Temmuz gecesi yaşananlar sırasıyla gösteriliyor. Darbe girişiminde milletin zaferinin hafızalardan silinmemesi için hazırlanan merkezde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halkı sokağa çağırması, halkın sokaktaki mücadelesi, 15 Temmuz kahramanı Ömer Halisdemir'in şehit edilmesi, şehitlerin isimleri ve fotoğrafları, gazilerin isimleri ile "Yenikapı ruhu" olarak ifade edilen darbe girişiminin ardından gerçekleştirilen mitinge ait görüntüler yer alıyor.

Merkez, 21 Temmuz'a kadar saat 10.00 ile 22.00 arasında ziyarete açık kalacak.


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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 23:00
  1. 15 Temmuz
  2. 15 Temmuz Milletin Zaferi Dijital Gösterim Merkezi
  3. AA
  4. video

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