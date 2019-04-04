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AA'nın dezenformasyonla mücadelesi Berlin'de anlatıldı

AA İnsan Kaynakları ve İdari İşler Direktörü Ural Yeşil, Avrupa Haber Ajansları Birliğince düzenlenen konferansta AA'nın dezenformasyonla mücadelesini anlattı- Yeşil, AA’nın Fotoğraf Takip Sistemi sayesinde terör örgütü YPG/PKK'nın dezenformasyon kampanyasını ortaya çıkardıklarını belirtti

04 Nisan 2019 Perşembe 19:50
AA'nın dezenformasyonla mücadelesi Berlin'de anlatıldı

BERLİN (AA) - Avrupa Haber Ajansları Birliği (EANA) Konferansı, Alman Haber Ajansı'nın (DPA) ev sahipliğinde, Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlendi.

Avrupa'daki 31 ülkeden haber ajanslarının üst düzey yöneticilerinin katıldığı konferansta Anadolu Ajansını (AA), Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Metin Mutanoğlu ile İnsan Kaynakları ve İdari İşler Direktörü Ural Yeşil temsil etti.

"Dezenformasyon ve Mücadele" temasıyla düzenlenen konferansta, haber ve fotoğrafta dezenformasyonun sosyal etkisi ve dezenformasyonla mücadele, mücadele örnekleri ve kullanılan teknolojiler konusunda sunumlar yapıldı.

AA İnsan Kaynakları ve İdari İşler Direktörü Yeşil, "Dezenformasyon Kampanyasıyla Nasıl Mücadele Edilir? AA’nın Tecrübesi" başlıklı sunum gerçekleştirdi.

Yeşil, AA'nın geliştirdiği "Fotoğraf Takip Sistemi"nin, dezenformasyonla mücadele ve kara propagandaya karşı nasıl etkili şekilde kullanıldığını anlattı.

Dijitalleşmenin, birçok faydasının yanında medyada "bilgi ve görsel kirliliğin" artmasına neden olduğuna dikkati çeken Yeşil, dünyanın etkili ajansları arasında yer alan AA’nın sunduğu haber, fotoğraf ve videoların bazen izinsiz şekilde dezenformasyon ve manipülasyon için kullanıldığını söyledi.

Yeşil, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Suriye'nin Afrin ilçesindeki terör örgütü YPG/PKK’ya yönelik Zeytin Dalı Harekatı'nda, YPG’ye bağlı sosyal medya hesaplarının dünya kamuoyunu manipüle etmek için AA’nın fotoğraf arşivini kullanmaya çalıştığına işaret etti.

AA’nın, Fotoğraf Takip Sistemi sayesinde YPG’nin dezenformasyon kampanyasını ortaya çıkardıklarını vurgulayan Yeşil, terör örgütü YPG’nin yalanlarını dünyaya ispat ettiklerini dile getirdi.

Yeşil, sunumunda, terör örgütü YPG’nin dezenformasyon kampanyasında kullandığı fotoğrafları göstererek, AA'nın dijitalleşen medya sektöründe bilgi teknolojileri altyapısını geliştirmeye devam edeceğini ve yeni ürünler oluşturarak Türkiye ve bölgesinde öncü olmayı sürdüreceğini sözlerine ekledi.

Batı Avrupa haber ajansları ile AA'nın da kurucusu olduğu EANA, Avrupa haber ajansları arasındaki iş birliğini güçlendirmek ve bilgi alışverişini sağlamak amacıyla her yıl düzenlenen konferanslarla medya sektöründeki sorunların ve gelecek tahayyüllerinin tartışıldığı profesyonel platform olarak işlev görüyor.

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Haber Tarihi: 04 Nisan 2019 Perşembe 19:50
  1. Anadolu Ajansı
  2. Avrupa Haber Ajansları Birliği
  3. Dezenformasyon

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