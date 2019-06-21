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"AA'nın devrim gibi bir çalışması da insan kaynağına yatırımdır"

AA Haber Akademisince Genç Yetenek Geliştirme Programı'nı tamamlayan gazetecilere yönelik "Ajans Haberciliği" hizmet içi eğitimleri kapsamında İran Araştırmaları Merkezi (İRAM) ziyaret edildi- Haber Akademisi Müdürü Alptekin Cihangir İşbilir:- "AA'nın devrim gibi bir çalışması da insan kaynağına ve haber akademisi faaliyetlerine çok ciddi yatırım yapmasıdır"

21 Haziran 2019 Cuma 14:03
"AA'nın devrim gibi bir çalışması da insan kaynağına yatırımdır"

ANKARA (AA) - AA Haber Akademisince Genç Yetenek Geliştirme Programı'nı (GYGP) tamamlayan gazetecilere yönelik "Ajans Haberciliği" hizmet içi eğitimleri kapsamında İran Araştırmaları Merkezi (İRAM) ziyaret edildi.

AA'nın 100'üncü yıl vizyonu çerçevesinde kurulan Haber Akademisi tarafından GYGP'yi tamamlayan gazeteciler için düzenlenen ziyarette İran'ın ekonomisi, sosyal yaşantısı ve diplomasisi hakkında bilgi verildi.

Haber Akademisi Müdürü Alptekin Cihangir İşbilir, burada yaptığı konuşmada, AA'nın küresel bir marka olduğunu belirterek, sadece Türkiye'nin değil 13 dilde yayın yaparak tüm dünyadaki mazlum milletlerin, İslam dünyasının ve insanlığın sesini duyurmaya çalıştığını söyledi.

İşbilir, Haber Akademisi bünyesinde bulunan katılımcıların, bölge uzmanlığı ve uluslararası yayın yapılan dilleri öğrenmesi için dünyanın farklı ülkelerine gönderildiğini ifade etti.

Program kapsamında katılımcıların teorik ve pratik eğitim aldığını belirten İşbilir, "Adeta bugün küçük bir İran atölyesi yapmış olacağız. İRAM ve benzeri kurumları ziyaret ederek ilişkiler kurmaya çalışıyoruz. Ardından beklediğimiz bildiğimiz anlamda haberi sadece yazan ileten değil de belli konularda derinleşen uzman gazeteciler, uzman haberciler, analistler yetiştirmek istiyoruz. Türkiye'nin buna ihtiyacı var." diye konuştu.

İşbilir, insana yapılan yatırımın önemli olduğunu vurgulayarak, "AA'nın devrim gibi bir çalışması da insan kaynağına ve Haber Akademisi faaliyetlerine çok ciddi yatırım yapmasıdır. Biz bu faaliyetlerde ajansımızın diğer yayınlarında İRAM'ın analizleriyle, ulaştırılan bilgilerle ve mülakatlarla desteğini her zaman hissediyoruz." dedi.

İRAM Başkanı Hakkı Uygur, merkezin 4 sene önce İran ve Orta Doğu'nun daha iyi tanınması ve araştırılması için kurulduğunu söyledi.

İran hakkındaki çalışmaların Orta Doğu ve Türkiye için önemli olduğuna işaret eden Uygur, "Araştırma faaliyetleri iki boyutlu. İlk olarak temek metinler yani İran ile ilgili olmazsa olmaz dediğimiz çalışmalar. İki günlük çalışmalar ve eğitim faaliyetleri. Arkadaşlarımıza Farsça da öğretmeye çalışıyoruz. Öğrenciler, bürokratlar geliyorlar burada başlangıç seviyesinden ileri seviyeye kadar Farsça dersleri alıyorlar." diye konuştu.

Seminerlerde katılımcılara İran'ın kültürü, tarihi ve sosyal yaşantısı hakkında bilgi verildiğini ifade eden Uygur, dış bakışın yanıltıcı olduğunu ve bununla ilgili daha dengeli bir bakış açısı geliştirilmeye çalışıldığını söyledi.

Konuşmaların ardından binayı gezen grup daha sonra hatıra fotoğrafı çektirdi.














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Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 14:03
  1. Anadolu Ajansı
  2. Genç Yetenek Geliştirme Program
  3. İRAM

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