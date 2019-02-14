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AA'nın "Cemal Kaşıkçı Cinayeti" kitabı internet erişimine açıldı

Anadolu Ajansı'nın İngilizce, Arapça ve Türkçe olarak 3 dilde yayınladığı "Cemal Kaşıkçı Cinayeti" kitabına AA'nın internet sitesinden ücretsiz ulaşılabiliyor- AA'nın "aa.com.tr" internet adresinde PDF olarak yer alan kitaba böylece 3 dilde tüm dünyadaki okuyucuların erişimi sağlandı

14 Şubat 2019 Perşembe 09:13
AA'nın "Cemal Kaşıkçı Cinayeti" kitabı internet erişimine açıldı

ANKARA (AA) - Anadolu Ajansı'nın (AA) İngilizce, Arapça ve Türkçe olarak 3 dilde yayınladığı "Cemal Kaşıkçı Cinayeti" kitabına AA'nın internet sitesinden ücretsiz ulaşılabiliyor.

Vatandaşı olduğu Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda 2 Ekim 2018'de vahşi bir şekilde katledilen Cemal Kaşıkçı cinayetinin tüm detaylarının anlatıldığı "Cemal Kaşıkçı Cinayeti" isimli kitap, AA'nın "aa.com.tr" internet adresinde PDF olarak yer aldı. Kitaba böylece 3 dilde tüm dünyadaki okuyucuların erişimi sağlandı.

İnternet kullanıcıları, "https://www.aa.com.tr//tr/aa-yayinlari/cemal-kasikci-cinayeti/1391493" adresinden kitabı 3 dilde indirebiliyor.

AA Yayınları, dünyada adeta şok etkisi yaratan Cemal Kaşıkçı cinayetinin tüm detaylarının ve Kaşıkçı konusunda yapılan haberlerin analiz edilerek gün gün yaşanan gelişmelerin derlendiği Cemal Kaşıkçı Cinayeti kitabını İngilizce, Arapça ve Türkçe olarak okuyucunun bilgisine sunmuştu.

Kitapta, Kaşıkçı cinayetine ilişkin tüm gelişmeler haber, fotoğraf, infografik ve analizlerle okuyucuya aktarılıyor.

Cemal Kaşıkçı'nın yaşam hikayesi ile başlayan kitapta, gazetecilik yaptığı dönemdeki görüşlerine de yer veriliyor. Kaşıkçı'nın, Yemen'deki iç savaşın yanı sıra Suudi Arabistan yönetimi ve uygulamaları, ABD'nin Müslüman Kardeşler konusundaki tutumu, Mısır ve Suriye'ye yönelik açıklamaları da kitapta aktarılanlar arasında bulunuyor.

Detaylı bir şekilde cinayet öncesi ve sonrasında yaşananların okuyucuya sunulduğu kitapta, cinayeti yönetenlerin yanı sıra Suudi Arabistan'dan 2 Ekim'de gelen ilk ve ikinci ekip ile 2 Ekim'de gelen cinayet timi mensupları, fotoğraflarıyla ve özgeçmişleriyle anlatılıyor.

Olay mahalli ve olayın gerçekleşmesinin saniye saniye grafiklerle aktarıldığı kitapta, vahşi cinayetin tüm dünyadaki yansımaları da okuyucuya ulaştırılıyor.

Dünya liderlerinin konu hakkındaki görüşlerinin de bulunduğu kitapta, Suudi Kraliyet Ailesi'nin soyağacı da grafikli şekilde yer alıyor.

Olayın olduğu andan itibaren tüm önemli gelişmelerin aktarıldığı kitap, Kaşıkçı cinayeti ile ilgili adeta belge kitap olma özelliği taşıyor.

- AA Yayınları

"Muhabir", "Gökyüzünden Türkiye", "Yükselen Afrika", "Türkiye'nin Güvenlik Stratejisi" kitapları başta olmak üzere AA Yayınları tüm seçkin kitapçılarda ve online kitap satış sitelerinden satışa sunuldu.

Ayrıca AA, 23 Şubat-3 Mart 2019 tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenecek Avrasya Kitap Festivali’nde AA Yayınları’nın tanıtımının ve satışının yapılacağı stantla yer alacak.

AA Yayınları hakkında detaylı bilgi "https://www.aa.com.tr/tr/p/aa-yayinlari" adresinde bulunuyor.



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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 09:13
  1. AA
  2. Cemal Kaşıkçı

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