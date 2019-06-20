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AA'nın "Ajans Haberciliği" eğitimlerinde atölye çalışmaları başladı

AA Haber Akademisince, Genç Yetenek Geliştirme Programı'nı tamamlayan gazetecilere yönelik "Ajans Haberciliği" hizmet içi eğitimleri kapsamında bu yıl ilk kez hayata geçirilen atölye çalışmaları başladı

20 Haziran 2019 Perşembe 15:48
AA'nın "Ajans Haberciliği" eğitimlerinde atölye çalışmaları başladı

ANKARA (AA) - AA Haber Akademisince, Genç Yetenek Geliştirme Programı'nı (GYGP) tamamlayan gazetecilere yönelik "Ajans Haberciliği" hizmet içi eğitimleri kapsamındaki atölye çalışmalarının ilk dersi yapıldı.

AA'nın 100'üncü yıl vizyonu çerçevesinde kurulan Haber Akademisi tarafından GYGP'yi tamamlayan gazeteciler için hayata geçirilen atölye çalışmaları başladı.

Eğitimlerde, Çatışma Noktaları, Haber Takip ve Analiz, Haberde Kurgu, İfade ve Anlam, Medya ve İslamofobi gibi başlıkların bulunduğu 18 farklı atölye çalışması yer alıyor.

AA Haber Akademisi Müdürü Alptekin Cihangir İşbilir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eğitim konusundaki gelişmeleri takip ettiklerini ve akademinin eğitim mantığını da bu gelişmelere uygun hazırladıklarını söyledi.

Atölye çalışmalarını mevcut hizmet içi eğitime katkı sunma amacıyla uyarladıklarını belirten İşbilir, hem uygulamalı habercilik çalışmaları hem de tematik atölyeler yapılacağını ifade etti.

İşbilir, Türkiye'nin yakından takip ettiği iç ve dış konuları uzmanlar eşliğinde interaktif şekilde işleyeceklerinin altını çizerek, şunları söyledi:

"Klasik eğitim modelleriyle uzman haberci yetiştirilmesi artık çok mümkün görülmüyor. Aynı zamanda bu eğitimler zaman kaybına da neden oluyor. Fakat biz bu eğitimlere yine devam ederek, habercinin daha içinde olduğu, sahada uzmanıyla tartıştığı ve önceden hazırlandığı bir modele geçiyoruz. Bunu da atölye çalışmaları olarak kurguladık. Önceden verdiğimiz materyalleri arkadaşlarımız çalışıyorlar ve uzman haberci ile bir araya gelerek uygulama yapıyorlar. Bunda amacımız daha kısa sürede daha iyi verim almak."

- "Usta muhabirlerimizi bu atölyelere çağıracağız"

Anadolu Ajansının her biriminde uzman isimlerin yer aldığını vurgulayan İşbilir, "Öncelikle kendi usta muhabirlerimizi bu atölyelere çağıracağız ve onların tecrübelerinden istifade edeceğiz. Özellikle tematik atölyelerde konunun uzmanlarını dışarıdan davet edip, akademinin verimliliğini artırmaya gayret edeceğiz." diye konuştu.

İşbilir, hizmet içi habercilik eğitiminin 3 ay boyunca 308 saat olarak planlandığını, bu sürenin 100 saate yakınını atölye çalışmalarına ayıracaklarını da sözlerine ekledi.

- Sahadaki uygulamalar üzerine konuşuluyor

Atölye çalışmalarının "Yurt Haber Pratiği Atölyesi" başlıklı ilk dersi, AA Yurt Haberleri Editörü Zekeriya Kaya ile Editör Yardımcısı Muharrem Aksakallı tarafından verildi.

AA Yurt Haberleri Editörü Zekeriya Kaya, AA bünyesine yeni katılan çalışanların bu eğitimler aracılığıyla kurum kültürünü ve kurumdaki geleneksel üretim anlayışını edinmeye çalıştıklarını ifade etti.

Atölye kapsamında, sahada yürütülen çalışmalar ve bunların aşamalarının anlatıldığını söyleyen Kaya, hem haber metinleri hem de görsel materyaller üzerinde çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Kaya, daha önce ortaya konulmuş örnek haberler üzerinden analizler gerçekleştirdiklerini de kaydetti.

Bu yolla, birimler ve üretilen haberler arasındaki farklılıkların görülmüş olduğunu aktaran Kaya, "Sahada muhabirlerimiz nasıl çalışıyor, nasıl bir üretim yapılıyor, bilhassa özel haberler noktasında, yeni medya odaklı çalışmalar, görsel ağırlıklı çalışmalar bağlamında ne gibi ürünler var, bunlar nasıl üretiliyor, bu noktada fikir edinmiş oluyorlar. Bu açıdan atölye çalışması önemliydi. Umuyorum arkadaşlarımıza güzel katkılar sağlayacaktır." diye konuştu.

- Eğitimler, kurumun farklı departmanlarındaki uzmanlarca veriliyor

Yurt Haberleri Editör Yardımcısı Muharrem Aksakallı da göreve yeni başlayan çalışanların atölye çalışmaları sayesinde teoride öğrendiklerini, sahaya çıkmadan bir ön uygulama çerçevesinde değerlendirdiklerini söyledi.

Sahadan gelen gazeteciler olarak tecrübelerini, gördüklerini genç çalışanlara birebir uygulamalı aktardıklarını belirten Aksakallı, şunları kaydetti:

"Onların, sahaya çıktıklarında daha verimli, daha güzel çalışmalar yapmalarına katkıda bulunmak istiyoruz. Ben, Yurt Haberleri Editörlüğü'nde görevliyim, yurt haberciliği üzerine arkadaşlarımızla atölye çalışmaları yapacağız. Yurt Haberler'de yaptığımız haberlerin örnekleri üzerinden arkadaşlarımızla fikir alışverişinde bulunacağız, onların yaptığı haberleri değerlendirme olanağı bulacağız, görüşlerimizi söyleyeceğiz. Böyle interaktif bir şekilde onlarla sohbet havası içerisinde atölye çalışmaları gerçekleştireceğiz. Diğer atölye çalışmaları da kurumumuzun farklı departmanlarındaki yine alanında uzman, yeterli deneyime sahip arkadaşlarımız tarafından verilecek."

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 15:48
  1. AA haber akademisi
  2. AA Yurt Haberleri Editör Yardımcısı Muharrem Aksakallı
  3. AA Yurt Haberleri Editörü Zekeriya Kaya
  4. Anadolu Ajansı
  5. Genç Yetenek Geliştirme Programı
  6. GYGP

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