AA'nın 15. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi sona erdi

ANKARA (AA) - Savaş, afet ve olağanüstü hallerde görev yapacak muhabirlerin yetiştirilmesi amacıyla düzenlenen, 11 ülkeden 21 gazetecinin katıldığı "15. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi" sona erdi.

Anadolu Ajansı (AA), Polis Akademisi ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) iş birliğiyle TİKA'nın Muhabir Eğitim Programı (MEP) kapsamında bu yıl ilk kez Arapça dilinde düzenlenen "15. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi" tamamlandı.



Savaş, afet ve olağanüstü hallerde görev yapacak muhabirlerin yetiştirilmesi amacıyla düzenlenen program kapsamında 11 ülkeden 21 gazeteci, Türkiye'nin sayılı uzman polis ve askerleri tarafından verilen çeşitli eğitimlere katıldı.

Eğitimin son 2 gününde katılımcılara, "Haber Konusu Olarak Doğal Afetler" ve "Patlayıcılar, Mayın ve Bubi Tuzakları ve Tehlikeli Alanlar" başlıklı dersler verildi.

Katılımcılara, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) uzmanları tarafından "Haber Konusu Olarak Doğal Afetler" başlıklı derste afetlerde karşılaşabilecekleri risklere ilişkin psikolojik ve teknik bilgi aktarıldı.

Uygulamalı gerçekleştirilen eğitimlerde, gazeteciler deprem bölgelerinde neler yapabileceklerini ve olası kurtarılma senaryolarında nasıl davranmaları gerektiğini gördü.



Polis Akademisinin Gölbaşı'ndaki yerleşkesinde bulunan Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü'nde patlayıcılar, mayın ve bubi tuzaklarıyla tehlikeli bölgeler konularında alanında uzman kişilerden eğitim alan katılımcılar, tehlikeli alanda cansız mankenlerin üzerine yerleştirilen bombaların patlatılmasıyla oluşan zararın etkilerini gözlemledi.

Savaş muhabiri adaylarına, terör örgütlerinin kullandığı el yapımı bomba ve mayınlara karşı dikkat etmeleri gereken hususlar anlatıldı.

İki haftalık zorlu eğitimi başarıyla tamamlayan gazetecilere yarın uluslararası geçerliliği olan sertifikaları verilecek.