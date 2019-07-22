AA'nın "15. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi" başladı

ANKARA (AA) - Anadolu Ajansı (AA), Polis Akademisi ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) iş birliğiyle TİKA'nın Muhabir Eğitim Programı (MEP) kapsamında savaş, afet ve olağanüstü hallerde görev yapacak muhabirlerin yetiştirilmesi amacıyla gerçekleştirilen ve bu yıl ilk kez Arapça dilinde düzenlenen "15. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi" başladı.

TİKA Eğitim Projeleri Koordinatörü Mustafa Haşim Polat, Polis Akademisinin Anıttepe yerleşkesindeki açılış töreninde yaptığı konuşmada, savaş muhabirliği eğitiminin önemine vurgu yaptı.

Program kapsamında geçmişte eğitim alan gazetecilerin çatışmalarda hem kendi canlarını hem başkalarınınkini kurtarabildiğini söyleyen Polat, "Bir muhabirin yazdığı haber veya çektiği fotoğraf, çektiği görüntü bazen savaş da çıkarabilir, bir savaşı da sonlandırabilir." dedi.

- "Küresel medya haberin nasıl algılanması gerektiğiyle ilgileniyor"

AA Haber Akademisi Müdürü Cihangir İşbilir de 11 ülkeden 21 gazeteciyi bu eğitimde ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını belirterek bugüne kadar 32 ülkeden yaklaşık 350 kişinin bu eğitimleri aldığını hatırlattı.

İşbilir, savaş muhabirliği eğitimlerinin niteliğini derinleştireceklerinin altını çizerek "Savaşlar, çatışmalar dönüşüyor. Dolayısıyla bu eğitimlerin de dönüşmesi, yeni tarz çatışmalara, afetlere, toplumsal olaylara ve savaşlara uyarlanması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Bu eğitimlerin bölgedeki yerel medya kapasitesinin güçlendirilmesi, barış gazeteciliği ve vicdan haberciliğini amaçladığını söyleyen İşbilir, "Dünyada çatışmaların yüzde 60'tan fazlası bizim bölgemizde gerçekleşiyor. Haberin nasıl olması gerektiğiyle değil, nasıl algılanması gerektiğiyle ilgilenen koskoca bir küresel medya var karşınızda." şeklinde konuştu.

İşbilir, 12 günlük programda pratik eğitimlerin yanı sıra yeni terör ve savaş konusunda uzmanlar tarafından da eğitimler verileceğini belirterek eğitime Emniyet Genel Müdürlüğü, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının yetişmiş kadrosuyla destek vereceğini sözlerine ekledi.



Polis Akademisi Hizmet İçi Eğitim Şube Müdür Vekili Leman Kayalar da derslerde işlenen bilgilerin muhabirlerin iş hayatında önemli bir temel olduğunu ifade etti.

Eğitim programının verimli olması için yoğun içerikli hazırlandığına vurgu yapan Kayalar, katılımcılara eğitimlerinde başarılar diledi.

- Farklı alanda eğitim verilecek



Savaş, afet ve benzeri olağanüstü hallerde görev yapacak operasyonel muhabirler yetiştirmeyi amaçlayan eğitim, 2 Ağustos'a kadar devam edecek.



Eğitimler, habercilikten kişisel güvenliğe, savaş hukukundan ilk yardıma, ileri sürüş tekniklerinden suda hayatta kalmaya, rota belirleme ve harita okumadan olağanüstü durumlarda medya yönetimine, toplumsal olaylardan yakın savunmaya, teknoloji ve bilgi iletim güvenliğinden sığınmacı kamplarına kadar farklı alanlarda gerçekleştirilecek.



Alanında uzman akademisyen, profesyonel güvenlik güçleri ve deneyimli haberciler tarafından verilen eğitimler boyunca gerçek mühimmat kullanılarak katılımcılar için olağanüstü durumların yaşanabileceği tüm ortamlar oluşturulup dersler "yaşatılarak" öğretilecek.

İlk defa Arapça dilinde gerçekleştirilecek eğitim 12 gün sürecek ve 26 ayrı dersin yer aldığı programda 62 saati pratik olmak üzere toplam 108 saat ders uygulanacak.

Eğitim sonunda katılımcılara uluslararası geçerliliği olan sertifika verilecek.

