AA'nın 14. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi başladı

ANKARA (AA) - Anadolu Ajansı (AA) ve Polis Akademisi iş birliğiyle gerçekleştirilen 14. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi başladı.

Anadolu Ajansı Haber Akademisi Koordinatör Yardımcısı Hayri Çetinkuş, Polis Akademisinin Anıttepe yerleşkesindeki açılış töreninde yaptığı konuşmada, savaş muhabirliği eğitiminin uluslararası nitelik taşıdığını ve içeriğiyle dünyadaki diğer programlardan farklı olduğunu belirtti.

Anadolu Ajansınca bu tür eğitimlere büyük önem verildiğini anımsatan Çetinkuş, eğitime AA muhabirlerinin yanı sıra Suriye'den üç muhabirin katıldığını ifade etti.

Çetinkuş, medya mensuplarının, tehlikeli çevre koşullarında savaş, doğal afet ve toplumsal olayları izlerken hayati tehlikelerle karşı karşıya kaldığını, bu eğitimi almanın ayrıcalık değil ihtiyaç olduğunu dile getirdi.

Sıcak bölgelerde çalışan muhabirler için savaş muhabirliğinin gerekli olduğunu vurgulayan Çetinkuş, eğitimi almamış çalışanların ilke olarak AA yönetimi tarafından sıcak bölgeye gönderilmediğini söyledi.

Çetinkuş, AA Haber Akademisinin 7 yıldır Polis Akademisi iş birliğiyle savaş muhabirliği eğitimini başarıyla verdiğini kaydetti.

Polis Akademisi Hizmet İçi Eğitim Şube Müdür Vekili Leman Kayalar da derslerde işlenen bilgilerin muhabirlerin iş hayatında önemli bir temel olduğunu ifade etti.

Eğitim programının verimli olması için yoğun içerikli hazırlandığını belirten Kayalar, katılımcılara eğitimlerinde başarılar diledi.

- Farklı alanda eğitim verilecek



Savaş, afet ve benzeri olağanüstü hallerde görev yapacak operasyonel muhabirler yetiştirmek amacıyla Ankara'da başlayan eğitim, 3 Mayıs'a kadar devam edecek.



Eğitim, AA'nın tecrübeli gazetecileri ile Polis Akademisi, Türk Silahlı Kuvvetleri, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı uzmanları tarafından verilecek.



Eğitimler, habercilikten kişisel güvenliğe, savaş hukukundan ilk yardıma, ileri sürüş tekniklerinden suda hayatta kalmaya, rota belirleme ve harita okumadan olağanüstü durumlarda medya yönetimine, toplumsal olaylardan yakın savunmaya, teknoloji ve bilgi iletim güvenliğinden sığınmacı kamplarına kadar farklı alanlarda gerçekleştirilecek.



Eğitim sonunda katılımcılara uluslararası geçerliliği olan sertifika verilecek.