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AA'dan gazeteciler için "Türkçeyi Doğru Kullan" kitapçığı

Anadolu Ajansı tarafından, sahada ve haber merkezlerinde görev yapan gazeteciler ile herkesin yararlanabileceği "Türkçeyi Doğru Kullan" ismiyle rehber niteliğinde bir kitapçık hazırlandı

05 Temmuz 2019 Cuma 16:37
AA'dan gazeteciler için "Türkçeyi Doğru Kullan" kitapçığı

ANKARA (AA) - Anadolu Ajansınca, başta basın mensupları olmak üzere herkesin istifade edebileceği, rehber niteliğindeki "Türkçeyi Doğru Kullan" kitapçığı hazırlandı.

Doğru, tarafsız ve hızlı haberciliğin merkezi olduğu kadar Türkçenin doğru kullanımı konusunda da örnek kurum özelliği taşıyan Anadolu Ajansı, muhabirler ve mesleğe yeni başlayan gazetecilerin kolayca ulaşabilecekleri bir çalışmaya daha imza attı.

Kalıplaşmış hatalı yazımların doğrusunu göstermeye yönelik başvuru kaynağı niteliğindeki "Türkçeyi Doğru Kullan" isimli kitapçığın ilk bölümünde sık yapılan kelime hataları ortaya konuyor.

Kitapçığın ikinci bölümünde de doğru yazım için pratik yöntemlerin yanı sıra habercilerin işini kolaylaştıracak önemli bilgiler yer alıyor.

"Türkçeyi Doğru Kullan" kitapçığının PDF formatına, dileyen herkes www.aa.com.tr/AA Yayınlar adresinden ulaşabilecek.

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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 16:37
  1. ​Anadolu Ajansı
  2. "Türkçeyi Doğru Kullan" kitapçığı

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