AA'dan Çatışma Bölgeleri Atölyesi AA Haber Akademisi'nde "Çatışma Bölgeleri Atölyeleri" düzenlenmeye başlandı

ANKARA (AA) - Anadolu Ajansının (AA) 100. yıl vizyonu çerçevesinde kurulan Haber Akademisi'nde " Çatışma Bölgeleri Atölyeleri" düzenlenmeye başlandı. AA Haber Akademisi Müdürü Cihangir İşbilir, Ajans Haberciliği hizmet içi eğitimleri kapsamında ilk olarak Moro Bangsamoro Atölyesi, sonraki günlerde ise Myanmar, Keşmir ve Afganistan atölyelerinin gerçekleştirileceğini, katılımcılara çatışma analizi, çatışma bölgeleri haritalandırma eğitimleri verileceğini bildirdi. Program kapsamında, bölgelerin sosyo-ekonomik, siyasi şartları ile kozmopolit diplomasi konularında da bilgi aktarılacağını söyleyen İşbilir, çatışma bölgelerine ilişkin uzman haberciliğin geliştirilerek bu alandaki ihtiyacının karşılanmasının hedeflendiğini dile getirdi. AA Dünya Dilleri Yayın Yönetmeni Mehmet Öztürk de Moro Bölgesi Atölyesi'nde, katılımcılara, bölge hakkında sunum yaptı, siyasi, sosyo-ekonomik şartları konusunda ayrıntılı bilgilendirme gerçekleştirdi ve soruları yanıtladı. Atölye çalışmaları, 9 Ağustos'a kadar devam edecek.



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