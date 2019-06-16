AA'dan açıklama: "AA, seçim sonucu açıklayan değil, veri aktaran bir medya kuruluşudur. Türkiye’de seçim sonuçlarını AA değil YSK açıklamaktadır."
16 Haziran 2019 Pazar 23:22
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